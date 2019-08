Calciomercato, il Genoa vende Zukanovic all'Al-Ahli Saudi: è ufficiale

Ervin Zukanovic lascia il Genoa per approdare a Gedda, in Arabia Saudita. Ha firmato ed è stato ufficializzato come nuovo giocatore dell'Al-Ahli Saudi

Dopo cinque stagioni in , di cui le ultime due al , Ervin Zukanovic lascia la per volare in , alla corte dell'Al-Ahli Saudi, squadra di Gedda.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

🎥| THE WALL IS HERE... 💚 pic.twitter.com/J5qyo7qOte — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 31, 2019

Lo ha annunciato la stessa squadra saudita, pubblicando un video di presentazione molto divertente, sui propri canali social. Nel video il difensore bosniaco viene definito "The Wall", come Walter Samuel ai tempi d'oro.

Arriva quindi con grandi aspettative. Ha firmato un contratto biennale con l'opzione anche per il terzo anno. Il Genoa lo cede a titolo definitivo e quindi adesso potrebbe anche tornare sul mercato, per regalare ad Andreazzoli un nuovo giocatore per la retroguardia.