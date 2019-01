Calciomercato, il Corinthians ufficializza l'arrivo dell'ex Genoa Boselli

Boselli, ex Genoa e Palermo, nella giornata odierna è diventato ufficialmente un nuovo allenatore del Corinthians.

Non si ferma la carriera dell'attaccante argentino Mauro Boselli, che nella giornata odierna ha ufficializzato il proprio passaggio dai messicani del Leon alla compagine brasiliana del Corinthians.

Il club verdeoro è stato convinto dalle prestazioni sciorinate da Boselli in Messico, dove ha collezionato 203 presenze e ben 108 goal.

In scadenza con il Leon nel giugno del 2019, Boselli ha risolto consensualmente il contratto e si è quindi accasato al Corinthians a parametro zero.

Nel corso delle sue due esperienze italiane con le maglie di Genoa (7 presenze e 2 reti nella stagione 2010-2011) e Palermo (8 presenze e nessun goal nella stagione 2012-2013) Boselli non ha lasciato grande traccia.

I tifosi del Grifone però lo ricorderanno sempre per avere realizzato in pieno recupero un goal decisivo in un derby contro la Sampdoria, che in quella stagione fu così condannata alla retrocessione in Serie B.