Calciomercato, il Cadice chiama Dani Alves: "Abbiamo gli stessi colori della tua nazionale"

Dopo aver lasciato il ed essere un 'free-agent', Dani Alves nei giorni scorsi si è proposto via social alle squadre che hanno intenzione di proporgli un nuovo contratto per continuare la sua carriera calcistica.

Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto altro: segui il calcio su DAZN

Tra i primi club a raccogliere il suo invito i maltesi del Tre Fiori. Adesso è la volta della compagine spagnola del Cadice (che milita in Serie B), che gli ha inviato un messaggio, sempre via social.

"Ciao Dani, non possiamo pagarti tanto ma siamo in un paese nel quale passeresti delle giornate stupende. Abbiamo il carnevale e la maglia dello stesso colore di quello della tua nazionale e viviamo in un posto stupendo, Tacita de la Plata".