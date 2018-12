Calciomercato, il Barcellona smentisce su Rabiot: "Nessun accordo con lui"

Il Barcellona nega il raggiungimento dell'accordo con Adrien Rabiot tramite un comunicato: "Contatti solo col PSG nel rispetto delle regole".

Del futuro di Adrien Rabiot si è parlato molto, forse troppo: inevitabile per un giocatore del suo calibro con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e nessuna intenzione di rinnovare con il PSG, nonostante le tante offerte ricevute per la prosecuzione del rapporto.

Rapporto destinato a concludersi a breve, e proprio in quest'ottica sono da registrare le voci su un presunto accordo raggiunto con il Barcellona, candidato principale per assicurarsi le prestazioni di uno dei migliori centrocampisti d'Europa.

Al netto di questo scenario suggestivo, è arrivata proprio una secca smentita da parte del club catalano: comunicato teso a smorzare qualsivoglia tentativo che possa essere considerato non conforme alle regole da rispettare per casi del genere.

"Il Barcellona afferma di non avere violato alcun regolamento riguardante la firma di giocatori del PSG. Gli unici contatti sono stati effettuati nel mese di agosto e ora una settimana fa. In entrambi i casi, sono stati presi contatti con i dirigenti sportivi del PSG per mostrare l'interesse nei confronti di Adrien Rabiot. Il Barcelona ha sempre voluto lavorare con la massima trasparenza con il PSG e con qualsiasi altro club".

Smentita categoricamente quindi l'esistenza di un accordo con il giocatore, come paventato nelle scorse settimane.

"Il Barcellona nega l'esistenza di qualsiasi tipo di accordo con il giocatore del PSG Adrien Rabiot".

Frasi che faranno di certo piacere alla Juventus, altra società interessata al transalpino: bianconeri comunque ancora leggermente dietro agli spagnoli in una corsa che si preannuncia essere avvincente, fino all'ultimo milione.