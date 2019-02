Calciomercato, Icardi-Real: la presenza di Wanda non ha convinto le Merengues

Secondo quanto riportato da 'Marca', Wanda Nara sarebbe il motivo del perché il Real Madrid non abbia acquistato Icardi in passato.

Mauro Icardi vive il momento più complicato della sua vita all'Inter. La fascia di capitano tolta dal suo braccio, il rapporto complicato con la dirigenza e oggi anche l'attacco da perte di qualche "tifoso" imbecille all'auto della moglie Wanda Nara.

E proprio la vulcanica procuratrice, secondo 'Marca', sarebbe il motivo del mancato acquisto di Mauro Icardi da parte del Real Madrid. Non è un mistero che l'attaccante argentino in passato, e chissà anche adesso, sia stato nel mirino delle Merengues. Senza mai però nulla di ufficiale o così concreto.

Icardi pidió quedarse fuera de la convocatoria del Inter y esto es sólo un capítulo más tras la rajada de su pareja y representante, Wanda Nara. Y precisamente este fue el motivo que espantó al Real Madrid hace bien poco... https://t.co/ZIB5pYN81c informa @JFelixDiaz — MARCA (@marca) 16 febbraio 2019

In Spagna affermano che il Real Madrid non sia mai stato convinto della presenza di Wanda Nara come agente del calciatore. La squadra di Florentino Perez, soprattutto, non gradisce gli agenti che forzano continuamente la mano con la società per aumenti di ingaggi e quant'altro.

Il momento in cui il Real Madrid è stato più vicino a Mauro Icardi è stato gennaio 2018, ma adesso la squadra spagnola (visti i recenti avvenimenti) è convinta di aver fatto bene ad arenare i negoziati per la presenza dell'ingombrante Wanda Nara.