Calciomercato, Ibrahimovic offerto al Boca Juniors: argentini disposti a trattare

Mino Raiola avrebbe sondato il terreno per trasferire Ibrahimovic al Boca Juniors: gli argentini pronti a trattare e a portare lo svedese da De Rossi.

Prima Daniele De Rossi, ora Zlatan Ibrahimovic. Il Boca Juniors sta già programmando il grande colpo a sorpresa del prossimo mercato. Secondo quanto riportato da 'AS', il club argentino sarebbe infatti pronto a portare lo svedese alla Bombonera.

Una trattativa affascinante e che avrebbe già trovato la disponibilità da parte del presidente del Boca Juniors Daniel Angelici e del direttore sportivo Nicola Burdisso (ex compagno di squadra di Ibra ai tempi dell' ).

L'idea dei dirigenti azul y oro sarebbe infatti quella di mettere a segno questo grande colpo in vista delle elezioni per la presidenza del club che si terranno il prossimo dicembre, quando il contratto di Ibrahimovic con i Los Angeles Galaxy andrà in scadenza.

In questo modo Angelici e Burdisso puntano a regalare al club un altro grande campione, dopo l'arrivo di Daniele De Rossi in estate, ricavando al contempo la fiducia necessaria per essere riconfermati nei rispettivi ruoli al Boca Juniors.

Secondo 'AS' a mettere in piedi questa trattativa sarebbe stato Mino Raiola. Il noto agente avrebbe infatti offerto Ibrahimovic agli argentini. Uno scenario che ora dovrà essere portato avanti, con l'attaccante svedese che nel caso di un trasferimento al Boca Juiors dovrebbe però modificare il proprio stipendio.