Calciomercato, Hudson-Odoi obiettivo del Bayern: 20 milioni rifiutati dal Chelsea

Più di 20 milioni di euro sono stati rifiutati dal Chelsea per Callum Hudson-Odoi, classe 2000, obiettivo di gennaio del Bayern Monaco.

Il calciomercato non dorme mai, nemmeno l'ultimo giorno dell'anno. Il Bayern Monaco, ad esempio, sta cercando di portare avanti una trattativa molto complicata con il Chelsea, per il talento classe 2000 Callum Hudson-Odoi.

Il Bayern Monaco ha ormai una strategia ben definita in sede di mercato: puntare su calciatori giovani, dal sicuro avvenire. Sicuramente il profilo rispecchia perfettamente Hudson-Odoi, esterno offensivo del Chelsea che gioca nella formazione Under 23, ma che Sarri ha cominciato a inserire in prima squadra.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Chelsea ha rifutato un'offerta da più di 20 milioni di euro per il 18enne, proprio dal Bayern Monaco. Un duro colpo per i tedeschi, che pensavano di aver già offerto una bella somma per un giocatore così giovane.

Il Chelsea ha fatto sapere di valutare Hudson-Odoi circa 45 milioni di euro. Il Bayern organizzerà un rilancio, anche perché sarebbe il perfetto sostituto sia di Ribery che di Robben, senatori che hanno già annunciato il loro addio a fine anno.