Calciomercato, Honda saluta il Vitesse: "Volevo cambiare la situazione"

Keisuke Honda chiude l'ennesima breve avventura: il trequartista giapponese ha detto addio agli olandesi del Vitesse dopo poco più di un mese dal suo arrivo. La notizia è stata comunicata dallo stesso giocatore attraverso un video messaggio.

Sul proprio profilo 'Twitter', l'ex giocatore del ha spiegato il motivo della sua decisione:

Thank you for everything to all people of @MijnVitesse Unfortunately it was very short time but I really appreciate it. Look forward to seeing you someday again! pic.twitter.com/LsJuFvqCGB