Calciomercato, Hazard continua a sperare in un'offerta del Real Madrid

Potrebbe esserci il Real Madrid nel futuro di Hazard. Il gioiello del Chelsea spera in un’offerta dalla Spagna, ma è pronto anche a restare a Londra.

Dopo sette stagioni, potrebbe realmente essere giunta ad un possible capolinea l’avventura di Eden Hazard al Chelsea. Il campione belga, potrebbe quindi essere il grande protagonista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Secondo quanto appreso da Goal infatti, Hazard continua a sperare che il Real Madrid possa prelevarlo e portarlo in Blanco la prossima estate, quando mancherà solo un anno alla scadenza del contratto che lo lega ai Blues.

Il Real, è sulle tracce del giocatore già dalla fine del 2016 e, con ogni probabilità, dovrà sborsare non meno di 113milioni di euro per riuscirsi ad assicurare le prestazioni del belga.

Il club iberico potrebbe ricavare parte della cifra da investire nell’affare Hazard, dalla cessione di Isco, il cui addio a Madrid sembra sempre più probabile.

Inoltre, il Real non si è mosso molto nel corso delle due ultime sessioni di calciomercato, il che lascia pensare che sia riuscito a mettere da parte quei fondi necessari per riuscire ad acquistare il campione belga.

I campioni d’Europa, potrebbero inoltre contare anche sulla scadenza del contratto che legherà il giocatore al Chelsea solo fino al giugno 2020, anche se tale fattore, vista l’importanza del giocatore, potrebbe non avere un effetto così importante sul prezzo del suo cartellino.

Tuttavia non è ancora certo che il Real Madrid farà un’offerta per la stella 28enne che ha intanto dichiarato che sarà felice di rimanere allo Stamford Bridge qualora non si dovesse concretizzare il trasferimento.

Se un tale scenario venisse confermato, Hazard, che pure in passato non ha nascosto di sognare un futuro con la maglia del Real, potrebbe chiudere la sua carriera con il Chelsea.

N’Golo Kanté, lo scorso novembre ha rinnovato con i Blues, firmando un contratto record da oltre 300mila euro a settimana e, dai primi colloqui tra i rappresentati di Hazard ed i dirigenti del club, è emerso che il belga potrebbe guadagnare cifre ancora più sostanziose qualora decidesse di restare a Londra.

Anche il Manchester City, ha per un breve periodo cullato l’idea di prelevare la stella belga a fronte di un esborso da 100milioni di sterline, tale opzione però non è al momento più ritenuta valida da nessuna delle due parti.

Recentemente intanto, Hazard si è guadagnato le prime pagine dei giornali, dopo aver riferito alla francese RMC “So cosa voglio fare. Ho preso una decisione”.

Si tratta di parole raccolte due settimane fa, tuttavia ogni sua potenziale decisione sembra condizionata da un’eventuale proposta o meno del Real Madrid.