Calciomercato, Griezmann al Barcellona: giovedì 11 la presentazione?

Antoine Griezmann è a un passo dal Barcellona che pagherà la clausola di 120 milioni all'Atletico Madrid: possibile presentazione giovedì 11 luglio.

Il futuro di Antoine Griezmann è uno degli argomenti più in voga in : è praticamente scontato che 'Le Petit Diable' lascerà l' per approdare al di Lionel Messi a Luis Suarez.

I blaugrana pagheranno i 120 milioni della clausola rescissoria che è tale dal 1 luglio (in precedenza ammontava a 200) e annunceranno il colpo in grande stile con tanto di presentazione all'altezza di un campione del genere.

Secondo quanto riportato da 'MARCA', i blaugrana stanno lavorando proprio a questo: si parla di giovedì 11 luglio come possibile data indicata per far conoscere Griezmann ai tifosi, in modo da permettere all'attaccante di partecipare agli allenamenti in programma tre giorni dopo.

Stabilite le presentazioni degli altri due acquisti: quella di Frenkie De Jong è prevista per venerdì, mentre il turno di Neto sarà all'inizio della prossima settimana, presumibilmente tra lunedì e martedì.

Una volta chiuso l'affare Griezmann, il Barcellona potrà concentrarsi sul ritorno di Neymar che, almeno per ora, è una pura suggestione. Pronta a diventare realtà concreta se i tasselli del puzzle andranno al loro posto.