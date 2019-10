Calciomercato, Gianluca Sansone riparte dalla Serie D: firma con l'Audace Cerignola

Dopo l'avventura in Azerbaigian, l'ex attaccante di Sampdoria e Torino Gianluca Sansone torna in Italia per giocare nella formazione pugliese.

Con le maglie di e soprattutto ha collezionato un totale di 56 presenze in : ora Gianluca Sansone decide di ripartire dalla Serie D in una realtà con meno pressioni come l'Audace Cerignola.

Attaccante centrale classe '87, Sansone ha mostrato però le migliori cose con la maglia del in Serie B, dove ha tenuto un'ottima media con 20 reti messe a segno in 38 apparizioni. Ora la firma con l'Audace Cerignola, attualmente a quota sette punti dopo sei turni di campionato nel girone H.

Dopo la breve esperienza in Azerbaigian con la formazione del Neftci Baku, Sansone ha deciso di tornare in per continuare la propria carriera alla corte di Alessandro Potenza. Un gran colpo per la squadra pugliese, chiamata a risollevare una stagione problematica dal punto di vista dei risultati.