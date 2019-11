Calciomercato Genoa, visite mediche per Tankovic: è il sostituto di Kouamé

Il Genoa accoglie Muamer Tankovic, l'attaccante arriva dall'Hammarby e sostituirà l'infortunato Kouamé. A disposizione da gennaio.

Il non perde tempo. Dopo il grave infortunio subito da Kouamè in Nazionale, infatti, i rossoblù accolgono colui che lo sostituirà nel finale di questa stagone.

Oggi come riporta 'Sky Sport' è già il giorno delle visite mediche per Muamer Tankovic, attaccante svedese in arrivo dall'Hammarby e che nel suo Paese ha fatto molto bene tanto da aver già realizzato 14 goal in 28 presenze.

Tankovic è in grado di giocare sia come esterno offensivo che come prima punta. Caratteristiche tecniche che lo rendono molto simile proprio a Kouamé, elemento ritenuto fondamentale dal Genoa.

L'attaccante però sarà a disposizione di Thiago Motta solo da gennaio, ovvero alla riapertura ufficiale del calciomercato. Prima invece potrebbe arrivare anche Hatem Ben Arfa, attualmente svincolato e in cerca di una nuova occasione.

Tankovic piaceva anche alla ma a vincere il Derby di mercato è stato il Genoa. Ora tocca al responso del campo.