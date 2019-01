Calciomercato Genoa, Sanabria in Italia: "Tanta voglia di iniziare"

Piatek rappresenta il passato, è ora di guardare avanti per il Genoa: il presente e probabilmente il futuro è tutto nelle mani di Antonio Sanabria, erede del polacco nell'attacco rossoblù.

L'attaccante paraguaiano arriva in prestito per un anno e mezzo con diritto di riscatto fissato a 20 milioni, dei quali la metà andrebbero poi alla Roma, a cui spetta il 50% della rivendita da parte del Betis.

Sanabria - andato a segno nell'ultimo incontro con la maglia degli andalusi nell'1-1 con l'Espanyol in Coppa del Re - è atterrato a Malpensa dove ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da 'Sky Sport'.

"Sono felice di essere tornato in Italia, sono pronto per questa nuova avventura: ho molta voglia di conoscere i miei compagni e di cominciare questa nuova tappa. Questa la piazza giusta per essere protagonista in A? Credo di sì, è una squadra molto forte, una società storica, spero di fare bene qui. I tifosi? Ho voglia di incontrarli presto, un saluto a tutti".