Calciomercato Genoa, Sanabria il dopo Piatek: venerdì le visite

Il Genoa ha trovato il sostituto di Piatek: dal Betis arriva l'ex Roma Antonio Sanabria, in prestito per un anno e mezzo con riscatto a 20 milioni.

Sono giorni caldissimi sul fronte Piatek, destinato a vestire la maglia del Milan: il Genoa sta già lavorando per trovare il sostituto del bomber polacco e pare averlo trovato nel paraguaiano Antonio Sanabria del Betis.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', l'accordo tra il club ligure e quello spagnolo è stato trovato: il Genoa avrà Sanabria in prestito per un anno e mezzo, con riscatto fissato a 20 milioni di euro.

Il giocatore di proprietà del Betis ha vestito la maglia della Roma solamente per due volte in prima squadra nella breve avventura tra il 2015 e il 2016. I giallorossi detengono però il 50% sulla futura rivendita del giocatore, dunque incasseranno la metà del prezzo pagato dal Genoa per il cartellino.

Lo stesso Sanabria è stato inoltre fischiato dai propri tifosi in occasione dell'ultima partita contro il Girona: un ulteriore indizio di un addio che pare ormai definito. Toccherà a lui raccogliere la pesantissima eredità di Piatek.