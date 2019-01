Calciomercato Genoa, Sanabria il dopo Piatek: trattativa col Betis

Il Genoa al lavoro per sostituire Piatek: la dirigenza sta trattando con il Betis l'ex attaccante della Roma Antonio Sanabria.

Sono giorni caldissimi sul fronte Piatek, destinato con ogni probabilità a vestire la maglia del Milan: il Genoa sta già lavorando per trovare il sostituto del bomber polacco ed è già stata avviata la trattativa per Antonio Sanabria del Betis.

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', il Genoa sta già pensando ad un nuovo attaccante che possa sostituire Piatek: la dirigenza rossoblù ha avviato i primi contatti per Sanabria, attaccante paraguaiano classe '96.

Il giocatore di proprietà del Betis ha vestito la maglia della Roma solamente per due volte in prima squadra nella breve avventura tra il 2015 e il 2016. I giallorossi detengono però il 50% sulla futura rivendita del giocatore, dunque incasseranno la metà del prezzo pagato dal Genoa per il cartellino.

Dalla Spagna arrivano conferme sulla volontà del Betis di cedere un attaccante tra Sanabria e Sergio Leon, con Loren unico sicuro di restare in questa finestra di mercato invernale. Lo stesso ex Roma è stato inoltre fischiato dai propri tifosi in occasione dell'ultima partita contro il Girona: un ulteriore indizio che potrebbe spingerlo all'addio.