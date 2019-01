Calciomercato Genoa, Pjaca ultimo obiettivo: incontro con l'agente

Chiuso Sanabria, il Genoa vuole portare alla corte di Prandelli anche il giocatore della Juventus, attualmente in prestito alla Fiorentina.

Doveva essere il giovane rivelazione in casa Juventus, ma Marko Pjaca, complici diversi infortuni, non è riuscito a mettersi in mostra con la maglia bianconera. Da qui il prestito alla Fiorentina la scorsa estate ed ora, pochi mesi dopo l'approdo in viola, il probabile trasferimento al Genoa di Prandelli.

Ceduto Piatek al Milan, vicino Sanabria, Preziosi vuole portare al Genoa anche Pjaca. Come detto il giovane croato è attualmente in prestito alla Fiorentina, ma l'arrivo di Muriel e nessuna cessione in attacco potrebbe portare il giocatore a pensare seriamente ad un nuovo addio, stavolta per Genova.

E' in corso l'incontro tra l'agente di Pjaca, Naletilic, e Preziosi: il presidente del Genoa vuole convincere il procuratore e dunque l'attaccante della destinazione rossoblù, così da provare a mettere veramente in mostra le sue qualità dopo una prima parte di stagione deludente.

Il 23enne ex Dinamo Zagabria ha giocato sedici gare in stagione, per un totale di appena 677 minuti, segnando un goal e fornendo un assist. Con Chiesa, Simeone, Mirallas e il nuovo arrivato Muriel, le possibilità si stanno riducendo man mano sotto Pioli, sopratutto da titolare.

La Fiorentina è consapevole del talento di Pjaca, ma si aspettava decisamente di più. Anche lui, terminato il prestito allo Schalke, in cui ha giocato decisamente meglio, sperava di rilanciarsi in Serie A, così da mettere in difficoltà la Juventus in questo 2019.

E invece le strade sembrano tutte portare all'addio alla Fiorentina e ad un terzo club di Serie A, il Genoa. Che, ceduto Piatek, cerca di rivoluzionare l'attacco per raggiungere un'agevole salvezza. Prossime ore decisive, calciomercato agli sgoccioli.