Calciomercato Genoa, Pinamonti svolgerà oggi le visite mediche

Andrea Pinamonti tornerà in Italia dalle vacanze per effettuare le visite mediche con il Genoa: affare da 18 milioni con l'Inter.

Ieri è arrivata la conferma della chiusura dell'affare con l' ed oggi è già tempo di visite mediche per Andrea Pinamonti con il .

Il bomber dell'Under 20, come riportato da 'Sky Sport', tornerà al volo in dalle vacanze a Santorini per effettuare i test di rito con il club rossoblù.

Pinamonti si trasferirà al Genoa a titolo definitivo a frotne di un corrispetivo di 18 milioni di euro, al netto di contropartite tecniche.

L'Inter potrà inoltre godere di una sorta di opzione di riacquisto per Pinamonti dal 2020 in poi. Nulla di ufficiale (essendo stata abolito la 'recompra') ma una semplice stretta di mano tra le due società.