Calciomercato Genoa, Perinetti svela: "Avevo preso Destro ma ha detto di no"

Giorgio Perinetti svela che Destro ha rifiutato il trasferimento al Genoa: "Quando si erano convinti tutti ha detto no, ora deve darsi una scossa".

Mattia Destro domenica scorsa è tornato al goal in Serie A contro il Genoa ma a gennaio l'attaccante del Bologna poteva finire proprio in Liguria.

A svelarlo è Giorgio Perinetti che, intervistato da 'Il Corriere dello Sport', svela il gran rifiuto di Destro.

"Io lo avrei preso, è lui che non ha accettato. Prima non erano convinti quelli del Bologna, poi non era convinto Preziosi, una volta che si erano convinti tutti, ha detto no Mattia. Anche lo scorso anno fece goal al Genoa e uno lo fece segnare a Falletti. Questa è la riconoscenza che ha nei miei confronti per averlo lanciato quando eravamo tutti e due al Siena".

Perinetti insomma è sempre un grande estimatore di Destro che in passato ha vestito pure le maglie di Roma e Milan.

"Ha solo bisogno di ritrovarsi del tutto a livello fisico, giocando con una certa continuità. Non è che uno le qualità le perda per strada, Mattia ce l’ha ancora addosso, è evidente che debba lavorarci sopra. Sinisa può dargli una grossa mano, ma la scossa deve darsela da solo. Se la dia una buona volta, ora che è di nuovo sulla strada giusta. Già si è fatto del male anche troppo in questi anni. Penso che gli faccia piacere tornare a essere quell’attaccante importante che era per il quale la Roma spese quasi venti milioni. Sarebbe anche una bella rivincita per lui...".

Perinetti prova a spiegare il difficile rapporto tra Destro e l'ex tecnico del Bologna, Pippo Inzaghi.

"C’è stata quella parentesi al Milan che forse nessuno dei due aveva dimenticato, e il fatto di averla ancora addosso può aver reso difficile il loro rapporto. Nel calcio certe dinamiche esistono".

Il Genoa comunque può consolarsi con l'acquisto di Sanabria che ha già realizzato due goal dimostrandosi un valido sostituto di Piatek.