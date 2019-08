Calciomercato Genoa, Pajac in prestito dal Cagliari: è ufficiale

Dopo l'esperienza all'Empoli, Pajac ritrova Andreazzoli anche al Genoa: confermato il passaggio ai liguri dell'esterno croato.

Arriva dal sito ufficiale della Lega l'ufficialità di Marko Pajac. Affare nell'aria da diverse settimane, la fine della telenovela è giunta: l'esterno lascia nuovamente il in prestito, stavolta per giocare con Andreazzoli la nuova stagione del .

Anche nell'ultima stagione Pajac ha giocato per Andreazzoli, che lo ha voluto fortemente per questa sua nuova esperienza al Genoa: terzino ed esterno sinistro, nel 2018/2019 è sceso in campo in tredici occasioni con la maglia dell' , andando a rete due volte.

Squalificato per la prima giornata di causa somma di ammonizioni, per il resto del campionato Pajac si giocherà una maglia da titolare con Barreca nel 3-5-2 con cui il Genoa affronterà la nuova annata di Serie A.

Classe 1993, il croato potrebbe rimanere al Genoa visto che non si tratta di un prestito secco: la società di Preziosi avrà la possibilità di riscattare Pajac nel 2020.