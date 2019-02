Calciomercato Genoa, Medeiros vola in Polonia: ha firmato con il Legia Varsavia

Iuri Medeiros ha firmato con il Legia Varsavia, unendosi in prestito ai polacchi fino al termine della stagione: addio al Genoa dopo un anno.

Nuova avventura in Polonia per Iuri Medeiros. L'esterno offensivo portoghese ha firmato per il Legia Varsavia, unendosi in prestito fino al termine della stagione al club attualmente al secondo posto in campionato.

Medeiros ha salutato così il Genoa dopo un anno trascorso a vestire la maglia rossoblu, con il portoghese che in questa stagione è sceso in campo solamente due volte in Serie A, contro Lazio e Parma, e una in Coppa Italia contro la Virtus Entella.

Ora il suo compito sarà quello di aiutare il Legia nel tentativo di vincere il campionato polacco, prima di fare il suo ritorno allo Sporting Lisbona in estate. Il cartellino del giocatore è infatti di proprietà dei lusitani.