Calciomercato Genoa, Kamada il nuovo rinforzo: arriverà dall'Eintracht Francoforte

Sarà Kamada il nuovo rinforzo per l'attacco del Genoa: il trequartista è atteso tra domani e lunedì in Italia, arriva dall'Eintracht Francoforte.

Daichi Kamada è pronto a fare il suo sbarco in . Nelle prossime ore è infatti previsto l'arrivo in del trequartista giapponese, il quale firmerà poi il suo nuovo contratto con il .

Non potendo raggiungere lo Stivale nella giornata odierna per ragioni logistiche, il centrocampista nipponico è atteso nel belpaese tra domani e lunedì. Poi si unirà ai rossoblù nel ritiro a Dinard, prima di svolgere le visite mediche e porre la firma sul contratto, come riportato da 'Sky Sport'.

In arrivo dall' Francoforte, club con il quale lo scorso 25 luglio ha giocato una ventina di minuti nell'andata del secondo turno di qualificazione all' , Kamada l'ultima stagione l'ha passata in prestito allo VV Sint-Truiden.

36 le presenze totali con i belgi, condite da 16 goal e 9 assist. Numeri che hanno attirato le attenzioni del Genoa, pronto ora a godersi il suo nuovo rinforzo.