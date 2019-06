Calciomercato Genoa, Jaroszynski per la difesa: ufficiale il suo arrivo dal Chievo

Pawel Jaroszynski è un nuovo giocatore del Genoa. Il terzino polacco arriva in rossoblù a titolo definitivo dal Chievo.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però è arrivata anche l’ufficialità: Pawel Jaroszynski è un nuovo giocatore del .

A confermare il trasferimento del difensore polacco al club rossoblù è stato il attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

“L'A.C. ChievoVerona comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del difensore Pawel Jaroszynski al Genoa CFC. Il Presidente Luca Campedelli rivolge i più sinceri ringraziamenti al Presidente Enrico Preziosi e all’Amministratore Delegato Alessandro Zarbano, per l’ottimo spirito professionale, costruttivo e collaborativo messo in atto ancora una volta dalla società Genoa CFC, durante un’operazione di mercato. L'articolo prosegue qui sotto Jaroszynski, nato in a Lublin il 2/10/1994, ha disputato con la maglia del ChievoVerona due stagioni totalizzando 32 presenze fra (30) e Coppa (2). A Pawel un grande in bocca al lupo da parte di tutto il ChievoVerona per la sua nuova avventura sportiva!”.

Approdato in Italia nell’estate del 2017, Jaroszynski nell’ultima stagione con il Chievo ha totalizzato 19 presenze in campionato, alle quali va aggiunta una in . Terzino di spinta, ha fatto parte delle rappresentative U20 e U21 della Polonia.