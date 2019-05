Calciomercato Genoa, Gümüs il colpo a parametro zero: ha il sì di Prandelli

Impegnato nella lotta per la salvezza, il Genoa pensa ai primi colpi di mercato: piace il classe '94 Gümüs, attaccante esterno del Galatasaray.

Prima c'è una salvezza da conquistare sul campo, poi sarà tempo di pensare concretamente al mercato. Questo il dettato in casa , impegnato sabato pomeriggio nella delicatissima gara contro l' .

I rossoblù sono attualmente al 16° posto in classifica, a +4 dall' terzultimo, alla ricerca dunque di una salvezza che è ancora da trasformare in realtà. Ottenuta la matematica conferma di un altro anno in , il Grifone potrebbe poi affondare il primo colpo sul mercato.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', nel mirino del club genoano ci sarebbe infatti Sinan Gümüs, esterno d'attacco del che gode della fiducia e della stima di Cesare Prandelli.

L'attuale tecnico rossoblù conosce il classe 1994 tedesco (naturalizzato turco) dai tempi della sua esperienza alla guida proprio del Galatasaray e un suo arrivo in estate sarebbe accolto con entusiasmo.

In scadenza di contratto a giugno, si tratterebbe infatti di un colpo a parametro zero, con il Genoa che con l'arrivo di Gümüs si assicurerebbe un 25enne in grado di giocare sia come esterno d'attacco che, all'occorrenza, come punta centrale.