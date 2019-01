Calciomercato Genoa, Ehizibue salta: il giocatore ci ha ripensato

Non sarà il Genoa la nuova squadra di Kingsley Ehizibue: l'olandese ci avrebbe ripensato, non convinto dell'esperienza italiana.

Sembrava tutto fatto per il suo trasferimento, poi il clamoroso dietrofront: non sarà al Genoa il futuro di Kingsley Ehizibue, promettente centrocampista di 23 anni.

Secondo quanto rivelato da 'Sky Sport', dopo l'arrivo in Italia avvenuto ieri sera, l'olandese ha effettuato stamani le visite mediche con il 'Grifone' salvo poi non presentarsi all'appuntamento per la firma sul contratto che lo avrebbe legato ai liguri.

Un ripensamento improvviso con alla base grossi dubbi su quella che sarebbe stata la sua nuova avventura italiana, preferendo così rimanere al PEC Zwolle, club attualmente in lotta per non retrocedere in Eredivisie.

Ehizibue sarebbe addirittura già ripartito per l'Olanda: con tanto di saluti al Genoa che dovrà dunque virare su un altro obiettivo per rinforzare la mediana.