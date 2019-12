Calciomercato Genoa, doppia beffa per Kouamé: era già stato ceduto al Crystal Palace

L'infortunio di Christian Kouamé complica anche il mercato del Genoa: l'attaccante era stato ceduto al Crystal Palace per 22 milioni, affare rinviato.

L'infortunio di Christian Kouamé rischia di pesare più del previsto in casa : non solo il problema tecnico di dover rinunciare a uno dei migliori giocatori della rosa, ma la rottura del crociato potrebbe creare non pochi problemi anche sul fronte mercato.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', il 22enne era già stato ceduto infatti al per una cifra vicina ai 22 milioni di euro. L'intesa era già stata raggiunta per il mercato di gennaio, ma il grave infortunio del giocatore rinvia inevitabilmente ogni discorso di trattativa.

Arrivato dal nell'estate del 2018 per soli 5 milioni, il Genoa deve per il momento rinunciare a una forte plusvalenza: stagione finita per il classe '97, che aveva accettato il trasferimento in Premier League dopo le ottime cose mostrate in .