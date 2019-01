Calciomercato gennaio, notizie e trattative: SPAL, Viviano in arrivo

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 3 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

L'ex Genoa e Milan Adel Taarabt, attualmente aggregato alla squadra riserve del Benfica, potrebbe tornare presto protagonista con il QPR. Lo rivela 'La Gazzetta dello Sport', che cita anche i Rangers di Steven Gerrard come possibile candidata all'acquisto del marocchino, in cerca di rilancio.

SPAL, VIVIANO IN ARRIVO

La SPAL sta per chiudere l'acquisto di Emiliano Viviano dallo Sporting Lisbona : prestito di sei mesi con il club portoghese che sosterrà buona parte dell'ingaggio dell'ex portiere di Sampdoria e Fiorentina. Si tratta del primo acquisto estivo.

La Roma si unisce alla corsa per Rodrigo De Paul . L'argentino dell'Udinese piace a tante squadre di Serie A: Monchi lo segue da tempo e a luglio potrebbe piazzare l'affondo decisivo per portarlo a Roma. Nelle idee della scoietà sarebbe il trequartista ideale da mettere a disposizione di Di Francesco.

Via alle visite mediche con la Fiorentina per Luis Muriel : prima tranche all'ambulatorio 'Ponte Nuovo' di Careggi, poi ulteriore sessione alla clinica 'Fanfani': una volta completati i test, primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli.

Stefano Sensi è l'obiettivo primario del Milan per il centrocampo, secondo 'La Gazzetta dello Sport'. L'attuale mediano del Sassuolo è giudicato il profilo ideale, per età e per caratteristiche, per completare un reparto in cui il Milan è molto corto a livello di uomini. I rossoneri potrebbero sacrificare Plizzari per arrivare a lui.

LAZIO, IDEE SALA E CASTAGNE

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Lazio punta su Jacopo Sala per la fascia destra, reparto colpito da diversi problemi in questo avvio di stagione. L'obiettivo numero uno rimane Zappacosta del Chelsea, ma il bergamasco della Sampdoria piace alla società biancoceleste. Interesse anche per Timothy Castagne dell' Atalanta , secondo il 'Corriere dello Sport': l'ex Genk potrebbe chiedere la cessione alla Dea.

Testa a testa tutto italiano per Nicolò Barella . Il talento del Cagliari piace in particolar modo a Inter e Napoli, secondo 'La Gazzetta dello Sport'. La richiesta del Cagliari è di 50 miloni di euro, cifra che le due squadre potrebbero raggiungere con l'inserimento di diverse contropartite tecniche. Defilate ma interessate le squadre di Premier League.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la Juventus potrebbe fare un tentativo per portare subito Aaron Ramsey a Torino. Paratici ha ammesso l'interesse per il gallese, che sarà svincolato il prossimo giugno: i bianconeri stanno preparando un maxi-ingaggio, ma pensano anche ad avere già a gennaio il centrocampista dell'Arsenal con un indennizzo di 5 milioni di euro.

Luis Muriel è arrivato a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina . nella giornata di ieri il colombiano ha raggiunto la città toscana dopo essere atterrato a Bologna, oggi sarà il giorno delle visite. L'ex Sampdoria e Udinese si aggregherà alla squadra di Pioli dal 5 gennaio, quando inizierà il ritiro a Malta. Dovrebbe indossare la maglia numero 29.