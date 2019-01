Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Udinese, Inler può tornare

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 22 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Il no di Spinazzola al Bologna frena il trasferimento di Darmian alla Juventus e adesso sul terzino piomba l'Inter. Marotta offre le stesse condizioni al Manchester United e un ingaggio più alto al giocatore.

L'UDINESE PENSA AL RITORNO DI INLER

Secondo 'Il Messagero Veneto' l'Udinese pensa al ritorno di Gokhan Inler che attualmente gioca in Turchia con Basaksehir ma l'operazione è difficile. Le alternative secondo 'La Gazzetta dello Sport' sono Dzemaili, Hetemaj e Cigarini.

Oggi l'incontro tra Milan e Genoa per definire l'operazione Piatek ma c'è da trovare la giusta contropartita tecnica: Bertolacci verso il no, i rossoblù chiedono il giovane portiere Plizzari che i rossoneri non vorrebbero cedere. Scartati Halilovic e Josè Mauri.

Il Sassuolo cerca un sostituto di Boateng dopo il suo trasferimento al Barcellona. L'obiettivo è Caprari ma la Sampdoria non vorrebbe cederlo. Offerto anche Balotelli che però è vicinissimo al Marsiglia.

Allegri annuncia la permanenza di Leonardo Spinazzola alla Juventus e blocca anche Moise Kean: "Gli ho parlato, deve crescere qui. Andare via sarebbe un errore". L'ex Atalanta avrebbe rifiutato il trasferimento al Bologna, si allontana l'arrivo di Darmian dal Manchester United.