Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Roma, rispunta Defrel

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 19 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

FIORENTINA, SMENTITA L’IPOTESI ST. JUSTE

Jerry St. Juste non sarà uno dei prossimi prossimi rinforzi messi a disposizione di Pioli dalla Fiorentina. Pantaleo Corvino, ha smentito le voci che vorrebbero il difensore olandese del Feyenoord in procinto di trasferirsi in viola nel corso della sessione invernale di calciomercato: “Non lo conosco, non so come sia uscita questa notizia”. Scelti da Goal De Ligt, Sancho, Vinicius Jr & co: la Top 15 dei teenager 2018

Mario Balotelli sempre più ai ferri corti con il tecnico del Nizza Patrick Vieira che lo ha lasciato fuori dai convocati per il match di Coppa di Lega contro il Guingamp. Un feeling mai nato tra i due, che potrebbe portare ad un esito imprevisto: quello dell'addio a gennaio. Sulle tracce di 'Supermario' resta anche la Fiorentina, opportunità per riconquistarsi la maglia della Nazionale in vista di Euro 2020.

É Jeison Murillo il nome nuovo per il mercato del Barcellona: l'ex Inter non sta vivendo un momento felice al Valencia dove non è titolare e gioca col contagocce. Per i blaugrana rappresenterebbe una valida alternativa a Piqué e Lenglet, in attesa del completo recupero di Samuel Umtiti, alle prese con un problema al ginocchio che lo costringerà a rimanere lontano dai campi di gioco ancora per diverso tempo.

Patrik Schick potrebbe lasciare la Roma in prestito: per il ceco c'è l'ipotesi Sampdoria . Per il sostituto, Monchi starebbe pensando a Michy Batshuayi , di proprietà del Chelsea ma in prestito al Valencia: si punta alla formula del prestito con diritto di riscatto. L'altra alternativa, ancor più clamorosa, sarebbe il ritorno di Gregoire Defrel dal prestito alla Sampdoria, intenzionata piuttosto a sacrificare Kownacki anziché il francese.

Se Ole Gunnar Solskjaer è stato scelto per il presente , per il futuro prossimo del Manchester United ci sarà un altro nome, ben più di prestigio: Antonio Conte figura nella lista dei papabili, assieme a Zinedine Zidane e Mauricio Pochettino . Il tecnico salentino è ancora legato contrattualmente al Chelsea, accordo che a giugno si esaurirà: potrebbe essere quello il momento ideale per prendere una nuova strada professionale.

Il Frosinone ha nominato Marco Baroni come nuovo allenatore in sostituzione di Moreno Longo , esonerato dopo aver raccolto appena otto punti in sedici giornate, valevoli per il penultimo posto della classifica di Serie A. Per Baroni si tratta della terza esperienza in Serie A dopo quelle con Siena nel 2009 e Benevento nella scorsa stagione: con i sanniti non è riuscito a raccogliere nemmeno un punto su un totale di nove gare.

É Ole Gunnar Solskjaer il sostituto di José Mourinho sulla panchina del Manchester United : il norvegese allenerà i 'Red Devils' fino al termine di questo stagione e in panchina sarà affiancato da Mike Phelan, Michael Carrick e Kieran McKenna. Ha già allenato la squadra riserve dal 2008 al 2011.

L'uscita pubblica di Wanda Nara sui retroscena riguardanti Mauro Icardi e la Juventus hanno provocato il fastidio dell' Inter : la società nerazzurra è pronta a chiedere al suo capitano di separare le questioni familiari da quelle private, non avendo gradito le parole della showgirl argentina. Il rinnovo non sembra però essere minimamente in discussione: incontro durante la sosta per mettere nero su bianco fino al 30 giugno 2023, due anni in più rispetto all'attuale scadenza.

La Juventus vuole fare sul serio per il gioiello dell' Ajax Matthijs De Ligt , da poco premiato con il Golden Boy: Andrea Agnelli ha incontrato Edwin Van der Sar , direttore generale dei 'Lancieri' ed ex portiere bianconero dal 1999 al 2001. I campioni d'Italia potrebbero inserire nella trattativa Moise Kean , contropartita gradita agli olandesi, da sempre sensibili ai giovanissimi giocatori di talento ed in rampa di lancio.

Potrebbe essere Trincao il primo giocatore che Giuseppe Marotta contenderà alla Juventus da amministratore delegato dell' Inter : il classe 1999 in forza allo Sporting Braga è nel mirino delle big d'Europa, comprese le due italiane. E proprio l'ex dg bianconero ha così commentato la possibilità che i nerazzurri possano acquistarlo: "Si tratta di un giocatore interessante, sarà già sul taccuino di Ausilio. Proveremo ad entrare nella lotta per la sua acquisizione" .

Patrik Schick non sta convincendo la Roma : l'attaccante ceco ha segnato soltanto una rete in campionato e non sta sfruttando lo spazio concessogli da Di Francesco dopo l'infortunio occorso a Dzeko. Per farlo ritrovare, la dirigenza giallorossa sta pensando all'ipotesi di mandarlo in prestito a gennaio, magari alla sua ex Sampdoria da dove venne acquistato un anno e mezzo fa per l'esorbitante cifra di 42 milioni di euro.

La Juventus continua a sognare Isco , in rotta con l'ambiente del Real Madrid : lo spagnolo gioca col gontagocce e un suo addio già a gennaio non è poi così improbabile. Ad aiutare notevolmente la 'Vecchia Signora', le pretese più basse di Florentino Perez: se prima il presidente madrileno chiedeva i 700 milioni della clausola rescissoria, ora possono bastarne 100. Un'operazione che ricalcherebbe da vicino quella messa in atto per portare a Torino Cristiano Ronaldo.