Calciomercato gennaio, notizie e trattative: tra Juventus e Ramsey l'insidia Real

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 27 dicembre.

Le ultime notizie sulle trattative del calciomercato di gennaio.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', la Juventus deve fare i conti con una nuova rivale per arrivare ad Aaron Ramsey: si tratta del Real Madrid, che vorrebbe fare affidamento su Gareth Bale per arrivare al centrocampista dell'Arsenal. Ramsey e Bale sono compagni nella nazionale gallese e amici. I bianconeri sembrano comunque avanti e fiduciosi del buon esito dell'operazione, da chiudere a gennaio in prospettiva giugno.