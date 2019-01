Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Torino e Parma su Jesé

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 21 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito su DAZN

Il Genoa ha individuato in Marko Pjaca il giocatore con il quale rafforzare il suo reparto offensivo dopo la partenza di Piatek in direzione Milan. Come riportato da Sky, il club rossoblù ha già trovato un’intesa con la Juventus per il prestito del giocatore croato, adesso si attende una risposta definitiva da parte della Fiorentina.

Si avvicina alla conclusione la trattativa che porterà Piatek al Milan. Secondo quanto riportato da Sky, martedì ci sarà l’incontro decisivo tra il club meneghino ed il Genoa. L’operazione dovrebbe chiudersi a fronte di un esborso da parte dei rossoneri di 35 milioni di euro più bonus legati alla qualificazione alla Champions League.

PARMA, TORINO E FROSINONE SU JESE'

Possibile futuro in Serie A per Jesé Rodriguez, sul quale c'è l'interesse di Torino, Parma e Frosinone. Gli agenti dell'attaccante spagnolo incontreranno i club interessati nei prossimi giorni a Milano per capire se c'è margine di trattativa per l'ex Real, ormai fuori dal progetto PSG.

Kevin-Prince Boateng è un nuovo giocatore del Barcellona . Il Sassuolo ha comunicato la cessione del giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto.

#Calciomercato : Kevin-Prince #Boateng passa dal Sassuolo al @FCBarcelona . Il comunicato stampa completo è su https://t.co/JazJVMtI9r

Ciao Prince! In bocca al lupo per la tua nuova avventura! #ForzaSasol pic.twitter.com/ijvLBcI5fr — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 21 gennaio 2019

Dopo quella che porterà Traoré in viola nella prossima stagione, Fiorentina ed Empoli sono vicini a chiudere una nuova operazione. E’ quasi fatta infatti per il trasferimento in prestito di Dragowski alla corte di Beppe Iachini, con Pietro Terracciano che dovrebbe invece approdare nel capoluogo toscano.

Una reunion tra vecchi amici più che un trasferimento: Ashley Cole è un nuovo giocatore del Derby County allenato da Frank Lampard. I due hanno giocato insieme nel Chelsea: ora l'ex Roma sarà un nuovo terzino a disposizione dell'ex centrocampista dei Blues.

UFFICIALE - JAKUPOVIC ALLO STURM GRAZ

“L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’SK Sturm Graz per la cessione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Arnel Jakupovic”. Questo il comunicato con il quale l’ Empoli ha annunciato il trasferimento di Jakupovic allo Sturm Graz .

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con l’ @SKSturm per la cessione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Arnel Jakupovic. pic.twitter.com/L47vt3vfwy — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 21 gennaio 2019

GENOA, PRANDELLI SALUTA PIATEK

Il tecnico del Genoa Prandelli sull'addio di Piatek con destinazione Milan ai microfoni di Sky Sport. " Quando sono arrivato non c'era questo tipo di intenzione, poi la società valuta tutte le situazioni ed ha preso in considerazione questa possibilità ".

UDINESE, COULIBALY AL CARPI

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la trattativa che potrebbe portare il centrocampista classe 1999 Coulibaly dall' Udinese al Carpi sembra essersi sbloccata: il senegalese dovrebbe iniziare presto la sua nuova avventura in Serie B.

Vinicius , classe 1995 attaccante di proprietà del Napoli , andrà al Monaco . Il giocatore portoghese si è messo in evidenza al Rio Ave nella prima metà di stagione e ha colpito in particolare la squadra di Henry, che secondo 'Sky Sport' dovrebbe aggiudicarselo battendo la concorrenza.

Secondo il 'Corriere dello Sport', Roberto Gagliardini sta riscuotendo l'interesse della Fiorentina . I viola avrebbero contattato l' Inter per avere in prestito il centrocampista bergamasco classe 1994. I nerazzurri avrebbero già respinto una proposta.

La Juventus allunga le mani su Cristian Romero . Il difensore classe 1998 del Genoa "un giorno andrà alla Juventus" : a dichiararlo è Giorgio Perinetti a 'Sky Sport'. Il difensore argentino potrebbe andare a Torino nell'estate 2019 o 2020. Perinetti ha anche confermato che il 'Grifone' è vicino al ritorno a Genova.

Il direttore sportivo del Genoa Giorgio Perinetti ha fatto il punto a 'Sky Sport' sul passaggio di Piatek al Milan : "Dobbiamo ancora fare passaggi importanti che completano il tutto, abbiamo un nuovo incontro da sostenere" .

"Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver rilevato da Udinese Calcio, a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Giuseppe Pezzella ". Con questo comunicato, il 'Grifone' ha annunciato l'arrivo del classe 1997, con diverse presenze in under-21.

🔴🔵 Il Genoa Cfc rende noto di aver rilevato da @Udinese_1896 , a titolo temporaneo con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva, i diritti alle prestazioni sportive del difensore Giuseppe #Pezzella (Napoli, 29/11/1997).



Leggi qui ➡️ https://t.co/GGECJ3we7j pic.twitter.com/HJp6pjN00v — Genoa CFC (@GenoaCFC) 21 gennaio 2019

Ieri José Luis Palomino non è sceso in campo con l' Atalanta nella partita contro il Frosinone, vinta 0-5 dalla Dea. Sul giocatore c'è il Boca Juniors , ma secondo la 'Gazzetta dello Sport' il giocatore per la Dea è incedibile e potrebbe rinnovare, con adeguamento, fino al 2023.

Secondo quanto riportato dall'Equipè il Bordeaux ha trovato l'accordo per il trasferimento in Francia del classe 2000 Bellanova . Adesso c'è da trovare l'intesa con il Milan .

Alvaro Morata dice addio al Chelsea . L'attaccante spagnolo si trasferirà all' Atletico Madrid in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 55 milioni di euro.

Nuovo rinforzo per il Cagliari : Christian Oliva lascia il Nacional per trasferirsi in Sardegna, al club uruguaiano andranno circa 5 milioni di euro più bonus. Visite mediche in programma nei prossimi giorni.

Possibile colpo a sorpresa del Barcellona : blaugrana molto vicini a Kevin-Prince Boateng che potrebbe lasciare il Sassuolo dopo soli sei mesi. L'operazione dovrebbe chiudersi in prestito oneroso con diritto di riscatto.

Marcelo ancora escluso nell'undici titolare del Real Madrid che ha battuto il Siviglia: Solari gli ha preferito il giovane Reguilon a causa di una forma fisica approssimativa. La Juventus sogna il colpo grazie all'opera di convincimento di Cristiano Ronaldo .

AG. ANDERSEN: "NESSUNA FRETTA DI ANDAR VIA"

L'agente e padre di Joachim Andersen , Jacob, ha parlato ai microfoni di 'bt.dk' del futuro del figlio, pilastro difensivo della Sampdoria : "È stato lui a decidere di venire in Italia, se è in grado di giocare con costanza in Serie A può farlo ovunque. Non pensiamo ad un addio, alla Sampdoria Joachim sta bene e ama tanto la città. Il rapporto con mister Giampaolo è ottimo".

Il Real Madrid ha deciso di compiere un grande investimento per la difesa della prossima stagione: 50 milioni al Porto per onorare la clausola rescissoria di Eder Militao , autore di un'ottima prima parte di stagione con i 'Dragoes'. Arriverà in estate.

UDINESE, MALAGA E CADICE SU MACHIS

Due pretendenti per Darwin Machis . Il giovane attaccante dell' Udinese piace a Malaga e Cadice come riportarlo da 'La Gazzetta dello Sport' e 'Corriere dello Sport'.

Impossibile che la Roma riesca a strappare Gianluca Mancini all' Atalanta già a gennaio. A confermarlo è l'agente del giocatore, Stefano Castelnovo, a 'Teleradiostereo': "I contatti vanno avanti da un po' ma ogni tipo di discorso verrà fatto a giugno". Intanto secondo il 'Corriere dello Sport' Monchi avrebbe messo nel mirino il giovane attaccante del Wolfsburg Landry Dimata , in prestito all'Anderlecht fino al termine della stagione.

Neymar non smentisce affatto le voci su un suo futuro al Real Madrid : "Sul mio nome c'è sempre speculazione, si parla sempre che dirò addio al PSG. Ad oggi non c'è nulla di veramente concreto, se un giorno dovesse accadere qualcosa ne parlerò con tutti".

Secondo il 'Corriere dello Sport', oggi il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis, sarà a Parigi con la famiglia per una mini-vacanza. Occasione in cui il patron azzurro potrebbe anche continuare la trattativa con il Paris Saint-Germain per Allan , con i parigini pronti a proporre al Napoli una nuova sponsorizzazione da parte di Qatar Airways.

Rischia di arenarsi la trattativa tra Juventus e Bologna per il trasferimento di Leonardo Spinazzola in Emilia: il giocatore non sarebbe convinto di lasciare i bianconeri. Qualche intoppo anche per quanto riguarda Matteo Darmian (il Manchester United pretenderebbe l'obbligo di riscatto).

Il dg del Genoa , Giorgio Perinetti , ha rivelato quando ci sarà il summit con il Milan per discutere della cessione di Piatek : "Trattare mentre si gioca è un problema, abbiamo deciso che l'incontro con il Milan avverrà dopo la partita. Nelle prossime 48 ore si arriverà ad una conclusione. Con Leonardo, Gazidis e Maldini abbiamo parlato due ore ma l'affare non è ancora chiuso: servirà mettere a punto gli ultimi dettagli, molto importanti. Vedremo cosa decidere".

Alla base della mancata convocazione di Gonzalo Higuain per Genoa- Milan , ci sarebbe proprio una decisione presa dall'argentino che avrebbe richiesto di essere escluso. Per il suo approdo al Chelsea è questione di pochissimo.

Piatek e il Milan sono sempre più vicini: José Mauri potrebbe finire al Genoa come contropartita, l'italo-argentino è gradito al presidente Enrico Preziosi. I liguri avrebbero fatto un tentativo per il 18enne portiere Alessandro Plizzari : no dei rossoneri.

PARMA, MATRI IDEA PER L'ATTACCO

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Matri sarebbe la nuova idea last minute del Parma per rinforzare l'attacco. Il classe 1984 è una riserva al Sassuolo . I dirigenti ducali provano a sbloccare definitivamente l'operazione El Kaddouri con il PAOK.

Wanda Nara torna a parlare del rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l' Inter : "La società non mi ha ancora chiamata, appena lo farà risponderò. Mauro è intenzionato a prolungare il suo rapporto, credo che si farà al 100%. Io e lui non abbiamo mai chiesto nulla, poi la stronza sono io...".