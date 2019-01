Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Napoli, si torna su Lobotka

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 4 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

LAPADULA NEI RADAR DELL'EMPOLI

L'Empoli pensa a Gianluca Lapadula per rinforzare l'attacco: il centravanti, ai margini del progetto Genoa, rappresenta un profilo gradito ai toscani che sul proprio taccuino hanno in lista anche il doriano Kownacki.

DIVORZIO PJACA-FIORENTINA? JUVE O FULHAM

Marko Pjaca si gioca il futuro alla Fiorentina nel mese di gennaio: in caso di prove ancora deludenti, il croato potrebbe tornare alla Juventus terminando in anticipo il prestito per sopperire numericamente all'assenza di Cuadrado oppure essere girato al Fulham.

LA SAMPDORIA VALUTA IL GABBIADINI-BIS

Sampdoria al lavoro per valutare il ritorno di Manolo Gabbiadini in prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni: l'arrivo dell'attaccante del Southampton, però, sarebbe legato all'eventuale partenza di Defrel (che piace al Fulham) o Caprari (su cui c'è il veto del San Paolo).

IL NAPOLI TORNA SU LOBOTKA: 30 MILIONI

Il Napoli riaccende i fari su Stanislav Lobotka: per il centrocampista slovacco, però, il Celta Vigo chiede 30 milioni di euro e i dialoghi non decollano. Inoltre, gli azzurri devono valutare le eventuali uscite di Diawara e Rog prima di intervenire in quel reparto.

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza nerazzurra è vicina a chiudere con il difensore uruguaiano, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid.

Il classe 1985 ha lasciato il Leon per accasarsi al Corinthians a parametro zero. In Italia ha giocato col Grifone ed anche con il Palermo.

GENOA, OBIETTIVO KRUNIC A CENTROCAMPO

Secondo quanto riportato da Sky Sport il presidente Preziosi ha messo sul piatto dell'Empoli 7 milioni di euro per il centrocampista Rade Krunic. La risposta dei toscani è stata 10 milioni, ma è previsto un ulteriore incontro.

DONSAH, NON SOLO INTER: PIACE ALLA ROMA

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport sul centrocampista del Bologna Godfred Donsah , attualmente ai box dopo l'infortunio al perone, non c'è solo l' Inter . Il clase 1996 piace anche alla Roma .

Il difensore ha firmato un contratto che lo legherà per i prossimi due anni e mezzo al Tractor Sazi, squadra che milita nella Persian Gulf Pro League.

Il Parma , oltre al profilo di Rog, secondo 'Sky' sta valutando l'ipotesi di far tornare in Italia Juraj Kucka : l'ex Genoa e Milan, al centro di un contenzioso tra rossoneri e Trabzonspor , è un'idea dei ducali per il centrocampo.

Accordo raggiunto tra il Barcellona e Adrien Rabiot : il giocatore francese, in scadenza di contratto con il PSG , firmerà un nuovo contratto quinquennale con i blaugrana a 10 milioni di euro netti annui.

Dominic Solanke lascia il Liverpool . Il classe 1997 ha firmato con il Bournemouth ed è diventato ufficialmente un giocatore delle 'Cherries' per 21 milioni di euro più 7 di bonus. L'attaccante l'anno scorso ha totalizzato 27 presenze con la maglia dei Reds tra campionato e coppe.

L'Agente di Elseid Hysaj , a Radio Marte, ha minacciato la cessione del suo assistito già a gennaio se Ancelotti dovesse continuare a escluderlo. Il terzino albanese è rimasto in panchina in 4 delle ultime 5 partite del Napoli .

La Juventus vede allontanarsi il difensore centrale Jean-Clair Todibo: il classe 1999 del Tolosa, secondo il 'Mundo Deportivo', avrebbe scelto il Barcellona come suo prossimo club. Il 19enne va in scadenza di contratto a giugno, i bianconeri avrebbero voluto prenderlo a zero.

Il Real Madrid , secondo 'Goal', è a un passo dalla chiusura dell'acquisto di Brahim Diaz . Il classe 1999 dovrebbe arrivare dal Manchester City per 17 milioni di euro, nonostante la scadenza di contratto il prossimo giugno, e sarà aggregato alla prima squadra da subito.

Secondo 'Sky Sport', la Sampdoria avrebbe chiuso il primo colpo per la prossima stagione: si tratta del norvegese Morten Thorsby , in arrivo a parametro zero dall'Heerenveen.

Dopo aver piazzato il colpo Muriel, la Fiorentina è pronta a muoversi ancora e nel suo mirino adesso c’è il talento del Manchester United Andreas Pereira . Il trequartista, ha doppio passaporto belga e brasiliano ed il contratto che lo lega ai Red Devils scadrà al termine della stagione.

Il Parma ha individuato in Marko Rog del Napoli un obiettivo per rafforzare il suo centrocampo. Il direttore sportivo del club emiliano, Daniele Faggiano, parlando ai microfoni di Radio CRC , ha però ammesso che non sarà facile arrivare al talento croato: “ Su di lui ci sono anche Fiorentina e Schalke 04 e per noi non è facile competere con loro. Le possibilità che Rog arrivi? Il 10% ”.

SASSUOLO, OCCHI SU ROMAGNA

Il Sassuolo va alla ricerca di un difensore centrale per completare il reparto e, secondo 'Sky Sport', guarda in casa Cagliari : dopo aver chiesto Pisacane , il club neroverde avrebbbe fatto un tentativo anche per Romagna . Nella trattativa potrebbe rientrare anche Peluso , che farebbe il percorso inverso.

ATALANTA, CAPRARI SE PARTE IL PAPU GOMEZ

L' Atalanta secondo 'Sky Sport' avrebbe preso informazioni su Caprari con la Sampdoria perchè teme di perdere il Papu Gomez. L'argentino ha offerte dalla Cina e dagli Emirati.

GENOA, LAPADULA VUOLE RESTARE IN A

Secondo 'Sky Sport' Lapadula non accetterà il trasferimento in Serie B, il suo agente tratta con SPAL, Parma e Bologna.

L 'Udinese sta per piazzare l'acquisto di Stefano Okaka, di ritorno in Italia dopo l'esperienza al Watford. Vicino anche il terzino Zeegelaar.

NAPOLI, KIYINE IDEA PER GIUGNO

Secondo 'Sky Sport' il Napoli sta provando a bloccare il centrocampista Kiyine e sarebbe disposto a lasciarlo in prestito al Chievo fino a giugno.

La Roma cerca rinforzi in difesa e per la prossima estate vorrebbe bloccare Mancini dell'Atalanta, servono 25 milioni. Obiang occasione per gennaio.

E’ giunta al capolinea l’avventura di Mario Balotelli al Nizza. Super Mario, dovrebbe a breve rescindere il contratto che lo lega al suo attuale club per poi ripartire ancora dalla Ligue 1. Ad attenderlo infatti c’è l’ Olympique Marsiglia di Rudi Garcia.

L'agente di Morata lavora al trasferimento dal Chelsea al Siviglia, l'attaccante non si è integrato nel gioco di Sarri e vuole partire già a gennaio.

FIORENTINA, CECCHERINI AL BOLOGNA PER PULGAR

Secondo 'La Nazione' la Fiorentina sarebbe pronta a girare Ceccherini in prestito al Bologna per arrivare a Pulgar.

I rapporti tra l' Inter e la moglie-agente di Icardi restano tesi, nessun incontro in agenda. Wanda Nara spara alto e non vuole togliere la clausola.

Il Milan voleva Barella già a gennaio ma deve rispettare i paletti dell'UEFA, Inter in vantaggio per giugno. Se parte Miranda subito Andersen dalla Sampdoria.

Il nuovo obiettivo del Milan per l'attacco è Carrasco, il belga gradisce la destinazione ma deve tagliarsi l'ingaggio. Duncan o Sensi a centrocampo.

La Juventus , che vede sfumare Todibo destinato al Barcellona, accelera col Genoa per bloccare Romero e sorpassa l'Inter anche per il giovane portoghese Trincao.