Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Parma, è fatta per Kucka

Simone Scuffet è sempre più vicino al trasferimento in Turchia al Kasimpasa: l'Udinese non è però intenzionata a cederlo in prestito con diritto di riscatto ma solo con la formula secca, che permetterebbe dunque al 22enne di tornare in Friuli al termine di questa stagione. Attualmente il titolare della porta bianconera è l'argentino Musso.

SIMEONE: "GODIN CI SERVE"

Nella conferenza stampa successiva alla vittoria del suo Atletico Madrid sul Levante, Diego Simeone è tornato a parlare di Diego Godin, promesso sposo dell'Inter: "É un nostro giocatore, il nostro capitano: non riesco a immaginare un Atletico senza di lui. Ne abbiamo grande bisogno, nelle ultime tre gare è stato eccezionale".

Manca soltanto l'ufficialità per l'arrivo di Juraj Kucka al Parma : come riportato da 'Sky Sport', la trattativa con il Trabzonspor è praticamente conclusa. Lo slovacco torna in Italia dopo l'addio al Milan, avvenuto nel luglio 2017.

Sembrava una trattativa ad un passo dalla conclusione, per la Fiorentina si è fatta invece più in salita del previsto la strada che porta a Pedro Obiang . Secondo quanto riportato da Sky infatti, sul centrocampista del West Ham si è fiondato anche il Lille. I viola avrebbero dalla loro ancora il gradimento del giocatore.

SAMPDORIA, L'EMPOLI SOGNA KOWNACKI

Dopo l'arrivo di Gabbiadini la Sampdoria cerca una destinazione per Kownacki che vuole giocare con continuità. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l'attaccante piace molto all'Empoli ma sul polacco resta forte anche il Fortuna Dusseldorf.

Roma su Andrea Belotti . E' lui il nome in cima ai pensieri di Monchi per rinforzare l'attacco, sia nell'ottica di una partenza di Schick che nell'eventualità di trovare un degno erede di Dzeko. Il Torino , per il 'Gallo', chiede 50 milioni. Defrel all' Atalanta per Mancini?

Il Napoli , in attesa di capire che ne sarà dell'intrigo Allan-PSG, si cautela ed oltre al nome di Barella sonda il terreno con la Fiorentina per Jordan Veretout : oltre che col club viola, contatti tra Giuntoli e l'agente del francese che è lo stesso di Hysaj.

Il Milan teme di perdere Gonzalo Higuain che spinge per raggiungere Sarri al Chelsea. I rossoneri sono quindi pronti a tornare alla carica col Genoa per Piatek. Difficile invece lo scambio con Morata che preferisce l'Atletico Madrid al Milan.

PARMA, KUCKA E' ARRIVATO: PRONTO UN TRIENNALE

Juraj Kucka, ex di Genoa e Milan, secondo quanto riporta 'La Gazzetta dello Sport' è arrivato a Parma dove firmerà un contratto con gli emiliani fino al 2022. Faggiano ora punta Barak dell'Udinese e potrebbe cedere Deiola al Cagliari. Per la fascia destra piace Sala della Sampdoria.

Aarone Ramsey è sempre più vicino alla Juventus e già oggi potrebbe sostenere la prima parte delle visite mediche con i bianconeri in un luogo top secret. L'entourage del giocatore è atteso in Italia la prossima settimana. Difficile un addio all'Arsenal già a gennaio, il gallese arriverà a giugno.