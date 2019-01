Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Parma, idea Matri

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 21 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Rischia di arenarsi la trattativa tra Juventus e Bologna per il trasferimento di Leonardo Spinazzola in Emilia: il giocatore non sarebbe convinto di lasciare i bianconeri. Qualche intoppo anche per quanto riguarda Matteo Darmian (il Manchester United pretenderebbe l'obbligo di riscatto).

Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha rivelato quando ci sarà il summit con il Milan per discutere della cessione di Piatek: "Trattare mentre si gioca è un problema, abbiamo deciso che l'incontro con il Milan avverrà dopo la partita. Nelle prossime 48 ore si arriverà ad una conclusione. Con Leonardo, Gazidis e Maldini abbiamo parlato due ore ma l'affare non è ancora chiuso: servirà mettere a punto gli ultimi dettagli, molto importanti. Vedremo cosa decidere".

Alla base della mancata convocazione di Gonzalo Higuain per Genoa-Milan, ci sarebbe proprio una decisione presa dall'argentino che avrebbe richiesto di essere escluso. Per il suo approdo al Chelsea è questione di pochissimo.

Piatek e il Milan sono sempre più vicini: José Mauri potrebbe finire al Genoa come contropartita, l'italo-argentino è gradito al presidente Enrico Preziosi. I liguri avrebbero fatto un tentativo per il 18enne portiere Alessandro Plizzari: no dei rossoneri.

PARMA, MATRI IDEA PER L'ATTACCO

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Alessandro Matri sarebbe la nuova idea last minute del Parma per rinforzare l'attacco. Il classe 1984 è una riserva al Sassuolo. I dirigenti ducali provano a sbloccare definitivamente l'operazione El Kaddouri con il PAOK.

Wanda Nara torna a parlare del rinnovo di contratto di Mauro Icardi con l'Inter: "La società non mi ha ancora chiamata, appena lo farà risponderò. Mauro è intenzionato a prolungare il suo rapporto, credo che si farà al 100%. Io e lui non abbiamo mai chiesto nulla, poi la stronza sono io...".