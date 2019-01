Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Paloschi può tornare al Chievo

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative dell'8 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratis su DAZN

Nella corsa a Hector Herrera sembra essersi inserito anche il Milan, allettato dall'idea di acquistarlo a costo zero in estate. La novità è la rinuncia al messicano da parte dell'Inter che nelle ultime ore appariva in pole. I rossoneri dovranno vedersela, con molta probabilità, con la Roma.

In attesa di abbracciare Ramsey, Romero e Trincao, la Juventus osserva attentamente il gioiello del Flamengo, Lincoln: già nel taccuino del ds Paratici nel 2017, è finito nuovamente nei radar bianconeri. Ha una clausola rescissoria di 40 milioni ed è ricercato anche dall'Inter.

Luka Modric non è mai stato dimenticato dall'Inter che pensa ancora a lui in vista del mercato estivo: il contratto in scadenza nel 2020 con il Real Madrid non è ancora stato rinnovato e non sembrano esserci segnali a riguardo. Steben Zhang proverà a ricucire i rapporti con Florentino Perez.

CHIEVO, IDEA PALOSCHI

Per tentare di raggiungere una salvezza che avrebbe del clamoroso, il Chievo pensa ad una sua vecchia conoscenza: come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Alberto Paloschi potrebbe tornare dopo la prima esperienza dal 2011 al 2016, il cui realizzò 45 reti in 153 presenze. Si punta al prestito, con la SPAL che però non ha ancora aperto a tale formula.