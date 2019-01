Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Nandez verso il Cagliari

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 7 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Il Cagliari è vicino all'ingaggio di Nahitan Nández, centrocampista uruguagio in forza al Boca Juniors. Pronti 18 milioni di euro, il giocatore arriverebbe in estate. Manca l'accordo sulla formula.

BOLOGNA, PIACE ANTONELLI

Il Bologna è a caccia di esterni per il girone di ritorno: sondaggio per Luca Antonelli dell'Empoli. Il 31enne però difficilmente lascerà il club toscano.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', la Sampdoria ha superato il Betis nella corsa a Manolo Gabbiadini. Si aspettava la cessione di Defrel, ma la società blucerchiata si è decisa a riportare l'attaccante in Italia a prescindere da questa cessione, avallando un importante investimento, ancora da quantificare.

Il presidente del Benfica Rui Vitoria ai microfoni del portale lusitano SIC: " Dovesse dire di sì lo prenderemmo anche domani mattina, gli basterebbero 21 giocatori ".

Timothy Weah, figlio di George, si trasferisce in prestito dal PSG al Celtic. L'obiettivo è quello di trovare minutaggio ed esperienza per il classe 2000, prima di far ritorno in Francia al termine della stagione.

Guido Burgstaller, Breel Embolo e Mark Uth hanno deluso Domenico Tedesco, che vuole un nuov attaccante per il suo Schalke . La squadra 13esima in Bundesliga ha lanciato il duello al Siviglia per il montenegrino, che in un caso o nell'altro è destinato a lasciare il Monaco.

La SPAL ha comunicato ufficialmente la cessione di Everton Luiz agli statunitensi del Real Salt Lake. Il centrocampista brasiliano si trasferisce in MLS in prestito fino al 31 dicembre. L'accordo, come fa sapere il club ferrarese, "prevede il diritto di riscatto da parte della società statunitense".

LAZIO, COMUNICATO SU ADEKANYE

Bobby Adekanye non è nel mirino della Lazio . A chiarire la situazione dell'attaccante delle giovanili del Liverpool è lo stesso club biancoceleste con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "La Società smentisce tale circostanza e comunica di non aver sottoscritto alcun contratto, né tantomeno di aver avviato trattative per il tesseramento del suddetto calciatore" .

Stefano Sturaro è vicino al ritorno al Genoa : il centrocampista sanremese lascerà la Juventus dopo quattro anni per firmare con il Grifone, club in cui è cresciuto, in prestito con diritto di riscatto a circa 10 milioni di euro. Ha trascorso gli ultimi sei mesi alllo Sporting Lisbona in prestito, senza mai riuscire a completare una presenza.

La priorità della Juventus sarebbe quella di rinnovare il contratto di Moise Kean . Il classe 2000 è richiesto in prestito da diverse squadre di Serie A, ma i bianconeri non sembrano convinti di lasciarlo andare via in prestito. L'obiettivo di Paratici sarebbe quindi prolungare il contratto in scadenza 2020.

La SPAL ha ufficializzato l'arrivo di Emiliano Viviano : il portiere arriva in prestito secco dallo Sporting Lisbo na fino al prossimo giugno. Nessuna presenza con i lusitani per l'ex portiere della Sampdoria e della Fiorentina.

Il Genoa potrebbbe aver trovato il proprio terzino sinistro: Giuseppe Pezzella . Secondo 'Sky Sport' il Grifone sarebbe vicino all'accordo con l' Udinese per il nazionale under-21, in arrivo in prestito con diritto di riscatto a 7 milioni. Probabile ercorso inverso in prestito secco per Ervin Zukanovic .

La SPAL ha fissato il prezzo per Manuel Lazzari : 22 milioni di euro. A dichiararlo è il patron dei ferraresi, Simone Colombarini, che ha anche dichiarato che a gennaio il calciatore non si muoverà, mentre sarà difficile trattenerlo a giugno. Il giocatore sembra interessare molto al Napoli , alla ricerca di forze fresche a destra.

Antonio Candreva , ormai ai margini della rosa dell' Inter , potrebbe salutare la squadra in questa sessione di mercato. Secondo 'Fanatik' l'esterno destro ex Lazio sarebbe stato proposto al Fenerbahce. Candreva nell'Inter ha perso spazio e ora è la riserva di Politano.

Luka Modric ha manifestato tutto il proprio malcontento dopo la brutta sconfitta casalinga del Real Madrid scatenando l'ira di Sergio Ramos. In estate l' Inter prepara un nuovo assalto al croato che ha il contratto in scadenza nel 2020.

FROSINONE, AVANZATA PER FALCINELLI

Il Frosinone continua a trattare con il Bologna per Diego Falcinelli , secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport'. I laziali sono anche in vantaggio sul Chievo per Simone Edera del Torino . Attesa per oggi la firma di Valzania , in prestito dall' Atalanta .

SPAL, LAPADULA PRIMA SCELTA IN ATTACCO

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' la SPAL continua il pressing sul Genoa per Gianluca Lapadula. L'attaccante ha offerte dalla Serie B ma preferirebbe restare nella massima serie, dove è seguito anche dall' Empoli .

La Juventus conta di cedere Rogerio, attualmente in prestito al Sassuolo, al Wolverhampton che potrebbe offrire 20 milioni di euro. I bianconeri sono pronti a riscattare pure Audero e Orsolini che poi verrebbero ceduti a prezzi maggiorati.

La Roma è preoccupata per le condizioni fisiche di De Rossi e cerca un suo sostituto sul mercato, l'ultima idea è il prestito di Bennacer ma l'Empoli chiede almeno l'obbligo di riscatto. In stand-by le cessioni di Marcano e Karsdorp.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l' Inter sta definendo con il Santos un nuovo ritorno in Brasile di Gabriel Barbosa, meglio noto come Gabigol . Il giocatore dovrebbe rimanere nel club paulista in prestito per altri sei mesi. Concreto anche l'interesse del Flamengo , chiamato ora a presentare un'offerta convincente.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' il Napoli punta con decisione Nicolò Barella ma il centrocampista, sardo di nascita e molto legato al Cagliari , potrebbe rifiutare la destinazione a causa della forte rivalità tra le due tifoserie. Sul giocatore anche Inter, Manchester United e Chelsea.

Fabio Paratici è atteso a Milano dove nelle prossime ore dovrebbe incontrare anche il Genoa per parlare del futuro di Romero e Sturaro. Il centrocampista può tornare in Liguria mentre la Juventus spera di bloccare il giovane difensore.

Il Napoli insiste nella trattativa con il PSV Eindhoven per Hirving Lozano . Gli olandesi chiedono 35 milioni mentre gli azzurri vorrebbero chiudere a 30. Operazione più per giugno che per gennaio, con il Napoli che ora sta provando a chiudere con l' Empoli per Hamed Junior Traoré . Anche Juventus e Inter sul centrocampista. L'arrivo di Christian Kouame dal Genoa verrà invece definito in settimana.

L' Inter è sempre attenta al mercato dei parametri zero e dopo Godin valuta con attenzione l'ingaggio di Hector Herrera, in scadenza col Porto e che piace anche alla Roma. Battaglia con i giallorossi pure per De Paul che potrebbe prendere il posto di Perisic, l'Udinese chiede almeno 30 milioni di euro.

ATALANTA, RIGONI TORNA ALLO ZENIT

Emiliano Rigoni non fa più parte del progetto di Gasperini e dovrebbe lasciare l' Atalanta già a gennaio. Il tecnico, secondo 'La Gazzetta dello Sport', non gli ha perdonato l'atteggiamento mostrato nel finale di gara contro il Genoa. Quasi sicuro il ritorno anticipato allo Zenit.

Isco dopo l'arrivo di Solari non trova spazio al Real Madrid ed è finito in panchina anche contro la Real Sociedad, mentre per Marcelo sono arrivati i primi fischi del 'Bernabeu'. La Juventus pensa al doppio colpo in caso di cessioni eccellenti.

Il Milan potrebbe decidere di non riscattare Gonzalo Higuain dalla Juventus e investire la cifra risparmiata sull'acquisto di Piatek. Leonardo ha già contattato Preziosi, ma il Genoa valuta il polacco 60 milioni di euro e la concorrenza non manca. L'operazione è possibile spalmando la cifra su più anni.