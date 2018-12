Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Milan, Sandro o Veloso per il centrocampo

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 30 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Il profeta Hernanes è tornato a casa: ufficiale la firma con il San Paolo, il club in cui è cresciuto e in cui è un'istituzione. Aveva lasciato e la Juventus e la Serie A nel febbraio 2017 per trasferirsi all'Hebei Fortune. Con il club brasiliano, con cui ha già 150 presenze, ha firmato un contratto fino al 2021 e ha dichiarato di voler vincere la Libertadores.

Con Fabregas inarrivabile per questioni economiche e volontà di Sarri, il Milan inizia a pensare agli acquisti low cost. Due i nomi identificati dalla dirigenza rossonera per il centrocampo: Miguel Veloso e Sandro. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' il Milan potrebbe ragionare su uno scambio di prestiti, cedendo qualche altro centrocampista fuori dal progetto tecnico.