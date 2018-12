Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Milan, Calhanoglu può partire

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 23 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Dopo oltre due anni dalla sua separazione dall'Inter e dopo il fallimento con il Crystal Palace in Premier League, Frank De Boer ha scelto la MLS e l'Atlanta United per ripartire. L'allenatore olandese è stato ufficializzato come il nuovo tecnico degli ultimi vincitori della MLS Cup. Succede al Tata Martino. Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

Secondo quanto riporta 'Milannews.it', Hakan Calhanoglu potrebbe lasciare il Milan già a gennaio. Sul centrocampista ex Leverkusen e Amburgo è forte l'interesse del Lipsia. Il Milan starebbe valutando il da farsi, in particolare pensando alla poca continuità del turco negli ultimi mesi. Non sarebbe da escludere un ritorno in Bundesliga già nella prossima sessione di mercato.

NAPOLI, SI PUNTA AL RISCATTO DI OSPINA

Il Napoli vuole chiudere al più presto la questione legata al futuro di David Ospina . Il portiere colombiano è in prestito dall'Arsenal con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, che diventerebbe obbligo al raggiungimento delle 30 presenze. Secondo 'Sky Sport' i partenopei vorrebbero chiudere prima l'affare e acquisire subito il cartellino dell'ex Nizza.

FIORENTINA, IDEE VIVIANI E GABBIADINI

Secondo 'Il Corriere dello Sport' la Fiorentina pensa a Viviani che non trova spazio nella SPAL, per l'attacco piacciono Gabbiadini e Muriel.

JUVENTUS, TANTE OFFERTE PER SPINAZZOLA

La Juventus deve valutare se cedere in prestito Leonardo Spinazzola, il cui futuro dipende da Cuadrado. Secondo 'Il Corriere dello Sport' Bologna, Sampdoria e Genoa sono interessate al terzino.

La Juventus pensa di anticipare l'arrivo di Todibo versando un indennizzo al Tolosa, in quel caso Benatia sarebbe libero di partire già a gennaio.

Il nuovo amministratore delegato Marotta posticipa il mercato dell'Inter: "A gennaio difficile migliorare la rosa, il salto di qualità a luglio".

LAZIO, CACERES IN USCITA

Martin Caceres è finito ai margini della Lazio e a gennaio verrà messo sul mercato, secondo 'Il Corriere dello Sport' sul giocatore ci sono Parma e SPAL.

Secondo 'Il Corriere dello Sport' la Roma pensa a Pulgar per rinforzare il centrocampo. Il cileno non ha rinnovato col Bologna e potrebbe partire già a gennaio.

Gattuso deve battere Frosinone e SPAL per salvare la panchina del Milan, il principale candidato alla sostituzione è Donadoni ma Gazidis sogna Wenger.