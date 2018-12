Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Manchester United, offerta per Douglas Costa

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 26 dicembre.

Le ultime notizie sulle trattative del calciomercato di gennaio.

CAHILL VICINO ALL'ARSENAL

Non sarà in Italia il futuro di Gary Cahill: il difensore in scadenza di contratto con il Chelsea non cambierà città e si accaserà all'Arsenal, come rivelato da 'The Sun'. Il 33enne inglese era stato accostato anche ad alcune società italiane: Inter, Roma e Milan in primis. La sua carriera proseguirà però in Inghilterra, da dove non si è mai mosso.

FIORENTINA, DABO PROPOSTO IN LIGUE 1

A segno nel successo per 3-1 contro l'Empoli, Bryan Dabo ha vissuto la prima soddisfazione di una stagione fin qui con più ombre che luci: il centrocampista della Fiorentina ha collezionato soltanto sette presenze e potrebbe partire a gennaio per giocare con maggiore regolarità. Come riferito da 'FootMercato', il 26enne sarebbe stato proposto a diversi club della Ligue 1 che potrebbero rilevarlo con la formula del prestito secco.

Il Manchester United sembra fare sul serio per Douglas Costa: secondo quanto riportato da 'AS', gli inglesi avrebbero offerto la bellezza di 60 milioni di euro alla Juventus per il cartellino del brasiliano, non più titolare inanomovibile di Massimiliano Allegri. I bianconeri starebbero valutando la proposta, con l'idea di inserire eventualmente nell'operazione anche Paul Pogba, schierabile in Champions League a febbraio come da nuova regola UEFA.