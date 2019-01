Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Caceres al Bologna, affare fatto

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 18 gennaio.

CACERES AL BOLOGNA, AFFARE CHIUSO

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Martin Caceres sarà un nuovo giocatore del Bologna: il difensore in uscita dalla Lazio sembrava destinato all'ultimo al Flamengo, ma il club rossoblù ha bruciato la concorrenza strappando l'accordo.

Aaron Ramsey ha già dato il suo ok alla Juventus per giugno, ma la società bianconera vuole portare il gallese a Torino in questa finestra di mercato invernale: l'Arsenal potrebbe lasciarlo partire nel caso arrivasse Denis Suarez dal Barcellona.

L'Inter alza l'offerta per Milan Skriniar, che sembra convinto dallo sforzo nerazzurro: 3 milioni più bonus a stagione fino al 2023, previsto a fine mercato l'incontro decisivo con l'agente del difensore.

Gonzalo Higuain è atteso a Londra nei prossimi giorni per definire il passaggio al Chelsea: il debutto con la maglia Blues è previsto per il derby con il Tottenham in Carabao Cup.

EMPOLI, OBIETTIVO BANI

L'Empoli continua a lavorare per la difesa sul fronte Bani del Chievo, ma manca ancora l'accordo definitivo. Falcinelli è la prima scelta se salta lo scambio tra Bologna e Cagliari, più complicata la pista Lapadula del Genoa.

Atteso per oggi il summit tra Milan e Genoa sul fronte Piatek, primissima scelta rossonera per sostituire Higuain: si lavora sul prestito oneroso con pagamento dilazionato per una cifra complessiva di 40 milioni di euro.

LAZIO SU ZAPPACOSTA, IL CHELSEA FA MURO

Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la Lazio continua a corteggiare Zappacosta, per il quale il Chelsea continua a chiedere però un obbligo di riscatto fissato a 17-18 milioni di euro.

GENOA TRA ZURKOWSKI E SWIDERSKI

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Genoa incontrerà tra martedì e mercoledì la Juventus per discutere le posizioni di Sturaro e Zurkowski, centrocampista del Gornik da acquistare in sinergia con i bianconeri. Per l'attacco si pensa ad un altro polacco: Swiderski del Jagiellonia, corteggiato anche da PAOK e Stoccarda.