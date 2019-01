Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Lazio su Zappacosta

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 2 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Non sarà il Milan la prossima destinazione di Cesc Fabregas: il regista spagnolo lascerà il Chelsea per firmare, presumibilmente, con il Monaco del suo ex compagno di squadra Thierry Henry, con cui giocò insieme dal 2003 al 2007 ai tempi dell'Arsenal. I monegaschi navigano in cattive acque in Ligue 1 e un rinforzo di tale livello potrebbe aiutarli nella conquista della salvezza.

LA SPAL PENSA A STEPINSKI

Mariusz Stepinski non è più un titolarissimo al Chievo: l'arrivo in panchina di Di Carlo ha finito col mettere ai margini il polacco, superato sia da Meggiorini che Stepinski nelle gerarchie interne. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a lui potrebbe fare un pensierino la SPAL, alla ricerca di un attaccante in grado di garantire un buon numero di reti a stagione. Possibile uno scambio con Paloschi.

LAZIO, CONTATTI PER ZAPPACOSTA

È Davide Zappacosta il nome forte del mercato della Lazio: secondo il 'Corriere dello Sport', i biancocelesti vorrebbero acquistare il terzino, ora al Chelsea, in prestito con diritto di riscatto. I 'Blues' preferirebbero invece una cessione a titolo definitivo: per questo potrebbe essere trovata una soluzione a metà strada con il prestito ed obbligo di riscatto. Non un problema per Lotito lo stipendio da 1.8 milioni dell'ex Torino.