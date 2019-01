Calciomercato gennaio, notizie e trattative: SPAL, visite mediche per Viviano

UFFICIALE - BOCA JUNIORS, ALFARO NUOVO TECNICO

Il Boca Juniors ha comunicato il nome del nuovo allenatore in sostituzione di Guillermo Barros Schelotto, approdato in MLS ai Los Angeles Galaxy: si tratta di Gustavo Alfaro , 56enne ex Huracan.

#BienvenidoAlfaro | Gustavo Alfaro firmó su contrato y se convirtió oficialmente en el nuevo entrenador de #Boca . ¡No te pierdas la intimidad de sus primeras horas en el club! pic.twitter.com/P3ZMX48mRU — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 2 gennaio 2019

SPAL, VISITE MEDICHE PER VIVIANO

Emiliano Viviano diventerà a breve un nuovo giocatore della SPAL : il portiere ex Sampdoria è a Ferrara dove, come riportato da 'Sky Sport', sta sostenendo le visite mediche prima della firma di rito sul contratto che lo legherà ai biancazzurri per i prossimi sei mesi. Arriva in prestito secco dallo Sporting Lisbona .

UFFICIALE - NALDO AL MONACO

Il Monaco ha annunciato di aver prelevato dallo Schalke 04 il 36enne difensore brasiliano Naldo.

L’ex centrocampista di Genoa, Verona e Roma, Panagiotis Tachtsidis , torna a giocare in Italia e riparte dal Lecce . E’ stato il club salentino ad annunciare il buon esito della trattativa: “ L’US Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Panagiotis Tachtsidis, proveniente dal Nottingham Forest, con la formula del prestito con obbligo di trasformazione dell’acquisizione da temporanea in definitva in caso di promozione in Serie A e alternativamente con diritto di opzione. Il centrocampista greco (classe ’91) in Italia ha già vestito le maglie di Genoa, Cesena, Grosseto, Verona, Roma, Catania Torino e Cagliari ”.

La Lega di Serie A ha annunciato ufficialmente che il contratto di Lucas Paquetá è stato depositato in Lega. Il Milan ha quindi a disposizione il suo nuovo giocatore, dal rientro della sosta in poi. La società rossonera non ha ancora comunicato il suo acquisto, ma lo farà a breve.

GABIGOL, IPOTESI WEST HAM CONCRETA

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Gabriel Barbosa ha due piste aperte davanti a sé: il Brasile o l'Inghilterra. Il West Ham ha mosso grandi passi per l'attaccante brasiliano, e anche per il giocatore sarebbe una destinazione gradita. La trattativa dipende anche dall'ottenimento, o meno, del permesso di lavoro per Gabigol. Resta forte anche l'ipotesi che porta al Flamengo. L' Inter valuta tutte le opzioni possibili.

Finito ai margini del progetto Fiorentina , Cyril Thereau potrebbe anche ripartire dalla Serie B. Sulle sue tracce c’è infatti la Cremonese .

BIRSA-CAGLIARI: LO VUOLE MARAN

Il Cagliari piomba su Valter Birsa: il fantasista sloveno, secondo il 'Corriere dello Sport', rappresenta un'esplicita richiesta di Maran al club rossoblù dopo averlo allenato ai tempi del Chievo.

Secondo 'Tuttosport', il Napoli avrebbe raggiunto un accordo con Christian Kouamé per giugno. L'attaccante del Genoa avrà ingaggio raddoppiato e si dovrebbe unire ai partenopei nella prossima stagione. L'accordo con Preziosi si dovrebbe trovare intorno ai 20 milioni di euro.

L'ex Genoa e Milan Adel Taarabt , attualmente aggregato alla squadra riserve del Benfica, potrebbe tornare presto protagonista con il QPR . Lo rivela 'La Gazzetta dello Sport', che cita anche i Rangers di Steven Gerrard come possibile candidata all'acquisto del marocchino, in cerca di rilancio.

L ' Inter cerca un centrocampista per allungare il reparto: spuntano le occasioni Donsah e Jankto . Grana Miranda : il brasiliano vuole lasciare Milano.

SPAL, VIVIANO IN ARRIVO

La SPAL sta per chiudere l'acquisto di Emiliano Viviano dallo Sporting Lisbona : prestito di sei mesi con il club portoghese che sosterrà buona parte dell'ingaggio dell'ex portiere di Sampdoria e Fiorentina. Si tratta del primo acquisto estivo.

La Roma si unisce alla corsa per Rodrigo De Paul . L'argentino dell'Udinese piace a tante squadre di Serie A: Monchi lo segue da tempo e a luglio potrebbe piazzare l'affondo decisivo per portarlo a Roma. Nelle idee della scoietà sarebbe il trequartista ideale da mettere a disposizione di Di Francesco.

Via alle visite mediche con la Fiorentina per Luis Muriel : prima tranche all'ambulatorio 'Ponte Nuovo' di Careggi, poi ulteriore sessione alla clinica 'Fanfani': una volta completati i test, primo allenamento agli ordini di Stefano Pioli.

Stefano Sensi è l'obiettivo primario del Milan per il centrocampo, secondo 'La Gazzetta dello Sport'. L'attuale mediano del Sassuolo è giudicato il profilo ideale, per età e per caratteristiche, per completare un reparto in cui il Milan è molto corto a livello di uomini. I rossoneri potrebbero sacrificare Plizzari per arrivare a lui.

LAZIO, IDEE SALA E CASTAGNE

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', la Lazio punta su Jacopo Sala per la fascia destra, reparto colpito da diversi problemi in questo avvio di stagione. L'obiettivo numero uno rimane Zappacosta del Chelsea, ma il bergamasco della Sampdoria piace alla società biancoceleste. Interesse anche per Timothy Castagne dell' Atalanta , secondo il 'Corriere dello Sport': l'ex Genk potrebbe chiedere la cessione alla Dea.

Testa a testa tutto italiano per Nicolò Barella . Il talento del Cagliari piace in particolar modo a Inter e Napoli, secondo 'La Gazzetta dello Sport'. La richiesta del Cagliari è di 50 miloni di euro, cifra che le due squadre potrebbero raggiungere con l'inserimento di diverse contropartite tecniche. Defilate ma interessate le squadre di Premier League.

Secondo il 'Corriere dello Sport', la Juventus potrebbe fare un tentativo per portare subito Aaron Ramsey a Torino. Paratici ha ammesso l'interesse per il gallese, che sarà svincolato il prossimo giugno: i bianconeri stanno preparando un maxi-ingaggio, ma pensano anche ad avere già a gennaio il centrocampista dell'Arsenal con un indennizzo di 5 milioni di euro.

Luis Muriel è arrivato a Firenze per le visite mediche con la Fiorentina . nella giornata di ieri il colombiano ha raggiunto la città toscana dopo essere atterrato a Bologna, oggi sarà il giorno delle visite. L'ex Sampdoria e Udinese si aggregherà alla squadra di Pioli dal 5 gennaio, quando inizierà il ritiro a Malta. Dovrebbe indossare la maglia numero 29.