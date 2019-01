Calciomercato gennaio, notizie e trattative: la Fiorentina ha in pugno Traorè

L'ultima idea per il centrocampo della Roma sarebbe Morgan Schneiderlin. Secondo il 'Daily Mail' il centrocampista francese, che nell'Everton trova sempre meno spazio, potrebbe lasciare i Toffees per provare un'esperienza in Italia.

La Juventus osserva da lontano una situazione che può sorriderle: Isco e il Real Madrid sono sempre più lontani. L'ultimo episodio riguarda una storia su Instagram di un amico del centrocampista, che attacca Santiago Solari definendolo "assassino del calcio".

Aaron Ramsey può considerarsi quasi un giocatore della Juventus: il gallese ha svolto la prima parte delle visite mediche con i bianconeri in quel di Londra, in attesa che tutta l'operazione venga finalizzata. Nei prossimi giorni è atteso a Milano il suo agente per definire gli ultimi dettagli del trasferimento.

Leandro Paredes è finito nel mirino del Chelsea: operazione da 30 milioni di euro. Un retweet dell'argentino sembra più di una semplice conferma.

Secondo 'Sportitalia', dopo la frenata col West Ham per Obiang la Fiorentina ha raggiunto un'intesa verbale con l'Empoli per l'arrivo a giugno di Hamed Traorè. La valutazione del centrocampista azzurro è di 15 milioni, ma si può scendere di 2-3. Ai viola piace anche Rasmussen, sempre dell'Empoli.