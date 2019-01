Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Juventus, sfida col PSG per De Ligt

È Youri Tielemans il nome nuovo per il centrocampo del Milan: il belga rischia il posto al Monaco che sta per accogliere Cesc Fabregas, obiettivo proprio dei rossoneri nell'ultimo periodo. Assieme all'ex Anderlecht, in lizza anche Ait Bennasser e i due giocatori del Sassuolo, Alfred Duncan e Stefano Sensi: per tutti rimane il diktat del prestito con diritto di riscatto, unica formula favorevole per il Milan.

È il Chelsea la squadra balzata improvvisamente in vantaggio nella corsa a Nicolò Barella: gli inglesi vogliono sbaragliare la concorrenza di Inter e Napoli offrendo 45 milioni di sterline, pari a poco più dei 50 milioni di euro richiesti dal Cagliari. I 'Blues' bloccherebbero il centrocampista lasciandolo in Sardegna fino a giugno, come fatto con Pulisic e il Borussia Dortmund.

Si prospetta un duello tra Juventus e PSG per Matthijs De Ligt: il promettente centrale difensivo dell'Ajax fa gola anche ai parigini, pronti a mettere sul piatto addirittura 150 milioni di euro per il pacchetto comprendente anche Frenkie De Jong. I bianconeri possono vantare l'incontro avuto dal presidente Andrea Agnelli con il ragazzo e la sua famiglia, a cui era presente anche il dg dell'Ajax, Edwin Van der Sar. Più defilate sia Barcellona che Manchester City.