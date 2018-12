Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Juventus, Ramsey a parametro zero

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 24 dicembre.

Le ultime notizie sulle trattative del calciomercato di gennaio.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Il Milan avrebbe fatto un sondaggio con Mino Raiola per il messicano Lozano ma il PSV chiede almeno 40 milioni di euro.

La Roma dovrebbe girare Schick alla Sampdoria e pensa di sostituirlo con Batshuayi. In partenza a gennaio anche Marcano, Karsdorp e Coric. Scelti da Goal Calciomercato: i calciatori in scadenza nel 2019

La Juventus sarebbe in netto vantaggio su PSG e Inter per Ramsey, il centrocampista arriverebbe a zero ma chiede un ingaggio da 8 milioni.

Radja Nainggolan, dopo la punizione per motivi disciplinari e in caso di ricca offerta dalla Cina, potrebbe essere ceduto dall'Inter già a gennaio.