Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Inter-Skriniar, offerta per il rinnovo

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 17 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

Il Milan è pronto ad alzare l'offerta per il prestito di Piatek: più di 10 milioni subito e 30 per il riscatto a fine stagione, ma senza obbligo. Groeneveld del Bruges sarà il sostituto di Calhanoglu.

INTER, RINNOVO SKRINIAR: C'E' L'OFFERTA

Secondo 'Sky Sport' l'Inter ha presentato un'offerta importante per il rinnovo di Milan Skriniar, il cui contratto scade nel 2022. Previsto un incontro tra le parti ai primi di febbraio per trovare l'accordo.

Accordo praticamente raggiunto tra Juventus e Chelsea per Gonzalo Higuain, i bianconeri alla fine incasseranno i 45 milioni di euro promessi dal Milan. Ora i rossoneri vanno all'assalto di Piatek, Calhanoglu può finire al Lipsia.

Il Napoli lavora a un grande colpo per l'estate e sogna James Rodriguez. Il colombiano dovrebbe essere riscattato dal Bayern Monaco che poi potrebbe rivenderlo per circa 60 milioni di euro. Ancelotti lo aveva voluto fortemente in Baviera.