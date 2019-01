Calciomercato gennaio, notizie e trattative: il Napoli pensa a Biraghi

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 10 gennaio.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

PARMA, BARAK PER IL CENTROCAMPO

Il Parma sta pensando al centrocampista dell'Udinese Barak per mettere a disposizione di D'Aversa un nuovo elemento in mezzo al campo dopo il ko al crociato di Grassi. Dopo l'ottima scorsa stagione Barak non sta trovando praticamente mai posto nell'undici titolare friulano.

BOLOGNA SU BRUNO PERES E SPINAZZOLA

Per rinforzare la squadra a disposizione di Inzaghi il Bologna cercherà di convincere la Juventus a cedere Spinazzola in prestito e pensa all'ex Roma e Torino, ora al San Paolo, Bruno Peres. Lo riferisce Sky Sport.

INTER, IN AGENDA INCONTRO PER TRAORE'

L'Inter ha messo gli occhi sul centrocampista classe 2000 dell'Empoli Hamed Junior Traorè. Previsto nei prossimi giorni un incontro con l'entourage del ragazzo, valutato circa 12 milioni di euro. Il giocatore piace anche al Napoli di De Laurentiis.

ROMA, SONDAGGIO PER KABAK

Secondo quanto riportato da Sky Sport nella giornata di venerdì la dirigenza della Roma incontrerà alcuni emissari del procuratore di Ozan Kabak, difensore classe 2001 del Galatasaray. Il giocatore ha una clausola rescissoria di 7,5 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel giugno del 2020.

NAPOLI, NON SOLO LAZZARI: OCCHI SU BIRAGHI

Secondo quanto riportato da Sky Sport oltre all'esterno della SPAL Manuel Lazzari il Napoli sta seguendo, in vista della prossima stagione, anche l'esterno della Fiorentina e della nazionale azzurra Biraghi .

Dopo anni di corteggiamento, la Juventus sembra veramente convinta di sferrare l'assalto a Isco, ormai in rotta con il Real Madrid: lo spagnolo viene valutato non meno di 60-70 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dall'Equipè il Milan ha avviato contatti con l'entourage dell'attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Lione . Che però piace anche al Watford , disposto a mettere sul piatto 20 milioni di euro per il suo cartellino.

Secondo quanto riportato da As oltre al Chelsea c'è anche l' Atletico Madrid sul duttile terzino albanese del Napoli , valutato 45 milioni di euro.

FROSINONE, PALOSCHI AL POSTO DI CIOFANI

Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', Alberto Paloschi è sempre più vicino al Frosinone: l'esperto attaccante italiano potrebbe prendere il posto di Daniel Ciofani, diretto verso la Cremonese.

ARSENAL, DENIS SUAREZ IN PRESTITO

L'Arsenal sta per concludere l'arrivo di Denis Suarez in prestito dal Barcellona: decisivo l'intervento di Unai Emery, che gradisce le caratteristiche del giocatore spagnolo, chiuso in blaugrana dalla folta concorrenza.

L'attaccante belga Michy Batshuayi, attualmente in prestito al Valencia ma di proprietà del Chelsea, è finito nel mirino dell'Everton, che sarebbe pronto a mettere sul piatto 18 milioni di sterline. I Blues non sembrano però intenzionati a scendere sotto i 33 milioni sborsati nel 2016 per prelevarlo dal Marsiglia.

PEZZELLA-GENOA, E' FATTA

Il Genoa abbraccia Giuseppe Pezzella : il terzino sinistro dell' Udinese è atteso in serata in Liguria e venerdì effettuerà le visite mediche per poi firmare il contratto col Grifone. Prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

L' Udinese , dopo Okaka, annuncia l'acquisto di Marvin Zeegelaar. Il difensore olandese arriva in prestito finoa giugno dal Watford, società controllata sempre dalla famiglia Pozzo.

Christian Kouame non rientra nei piani della Juventus . Il club bianconero ha osservato attentamente la crescita del gioiello del Genoa , ma non sembra intenzionata ad approfondire il discorso. Mercoledì c’è stato un incontro tra gli uomini mercato della Juve e l’entourage dell’attaccante, ma potrebbe trattarsi di una semplice manovra di disturbo. Il Napoli resta in pole per il giocatore.

Manolo Gabbiadini sarà presto un nuovo giocatore della Sampdoria . Il club blucerchiato ha chiuso l’operazione con il Southampton sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore, al suo arrivo in Italia, non ha nascosto la sua soddisfazione: “ Sono contento di essere ritornato e di ritrovare la Samp. Ci siamo voluti entrambi ”. Visite mediche venerdì.

José Mourinho ha smentito le voci legate ad un suo possibile approdo al Benfica : “ Il modo migliore per rispettare questo grande club è dire che non sono stato contattato. Posso dire che oggi non ho intenzione di lavorare in Portogallo. Adesso devo solo pensare con tranquillità al futuro, non sono un’opzione per loro ”.

Il Lipsia non abbandona la pista Calhanoglu . Dopo un primo sondaggio, il club tedesco ha deciso di bussare nuovamente alla porta del Milan . L’intenzione di Gattuso sarebbe quella di trattenere il giocatore a Milano, ma potrebbe essere costretto a cedere qualora l’offerta del Lipsia risultasse abbastanza elevata.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il Frosinone ha contattato Giōrgos Samaras. Il greco viene da alcuni mesi di inattivitù ma sta decidendo se accetare o meno l'offerta.

Accostato negli ultimi mesi a Manchester City , PSG e Barcellona , il centrocampista dell’ Ajax , Frenkie De Jong , ha smentito le voci che lo vorrebbero ad un passo dal trasferimento già a gennaio: “ Non lascerò l’Ajax nel corso dell’inverno, questo è certo. Resterò sicuramente fino al termine della stagione ”.

Nella testa di Sarri c'è Gonzalo Higuain al primo posto dei desideri, ma il Chelsea sta sondando più piste. Secondo 'Sky Sports', una delle più probabili di queste porta a Callum Wilson, attaccante inglese classe 1992 del Bournemouth. I Blues ha in canna un'offerta da 55 milioni di euro.

SASSUOLO, SFUMA PISACANE: RINNOVA COL CAGLIARI

Niente Sassuolo e rinnovo con il Cagliari . Fabio Pisacane era tra gli obiettivi dei neroverdi, ma secondo 'Sky Sport' è sfumata la trattativa che l'avrebbe portato in Emilia. Il difensore avrebbe trovato l'accordo con i sardi per prolungare il contratto fino al 2020, con opzione per un altro anno.

ROMA, MALINOVSKYI A GENNAIO NON SI MUOVE

L'obiettivo della Roma , l'ucraino Ruslan Malinovskyi , non si muoverà in questo mercato di gennaio. A dichiararlo è il direttore tecnico del Genk Dimitri de Conde a 'Tele Radio Stereo': "Ruslan non si muoverà a gennaio, non so se lo farà in estate ma non ho parlato con Monchi" .

L'ennesima panchina anche in Copa del Rey non è stata digerita da Isco, che ha polemizzato su Twitter mettendo un like a un tweet contro Santiago Solari. Con tante squdre alla finestra e pochi minuti in campo, il Real Madrid potrebbe decidere di rinunciare al proprio trequartista.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il Napoli non venderà Allan per meno di 100 milioni di euro. Questo il prezzo fissato dai partenopei dopo l'interesse del PSG . Il brasiliano è stato richiesto da Tuchel, ma Giuntoli ha subito fatto muro con una richiesta altissima. In caso sarà accontentata, tutto su Barella. Oggi gli agenti del brasiliano incontreranno il Napoli per discutere della situazione.

Mancini e Bennacer sono obiettivi per giugno, Rugani e Piatek non sono raggiungibili: queste le considerazioni di Monchi sul mercato della Roma . Intervistato alla 'Gazzetta dello Sport', il direttore sportivo ha parzialmente svelato i piani dei giallorossi.

L' Inter accelera per Rodrigo De Paul e sogna un tridente tutto argentino con Icardi e Lautaro Martinez. I nerazzurri vorrebbero bloccarlo già a gennaio ma l'Udinese chiede 25-30 milioni di euro e intende trattenerlo fino a giugno.

La Juventus e Aaron Ramsey firmeranno il contratto di cinque anni dopo la Supercoppa di Gedda del 16 gennaio. Secondo 'Sky Sport' l'intesa è totale e gli agenti del gallese dovrebbero sbarcare in Italia la prossima settimana.

Il Milan deve risolvere il rebus legato a Gonzalo Higuain . Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il fratello-procuratore dell'attaccante argentino è a Londra e aspetta mosse del Chelsea, che per ora non sembrano destinate ad arrivare. I rossoneri rischiano di trovarsi un caso scottante tra le mani.

SAMPDORIA, DEFREL RICHIESTO DALL'ATALANTA

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' l' Atalanta , che perderà Rigoni destinato a rientrare allo Zenit con sei mesi di anticipo, vorrebbe Defrel ma la Sampdoria non intende perdere l'attaccante il cui cartellino è ancora di proprietà della Roma.

Dopo il ritardo alla ripresa degli allenamenti arriva una pesante multa per Icardi mentre continuano le schermaglie tra la società e Wanda Nara. L ' Inter è pronta a offrire al capitano un rinnovo da 7 milioni netti a stagione ma non vorrebbe più trattare con la moglie-agente.