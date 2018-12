Calciomercato gennaio, notizie e trattative: il Milan su Dani Olmo

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 27 dicembre.

Le ultime notizie sulle trattative del calciomercato di gennaio.

La conferma arriva dalle parole dell'agente del centrocampista spagnolo della Dinamo Zagabria: "Il Milan è interessato, manca un giocatore del genere ai rossoneri".

Gil Marin a Goal: "Incontreremo il Bayern Monaco a gennaio, ma se il giocatore vorrà andarsene lo farà solamente a partire dal prossimo luglio".

IL NAPOLI INSISTE PER KOUAME'

Secondo quanto riportato da Sky Sport la dirigenza partenopea ha intenzione di accelerare la trattativa con il Genoa per il giovane attaccante, che comunque resterebbe in Liguria in prestito fino a giugno.

Il Bayern Monaco si prepara a salutare un altro veterano: dopo l'annuncio di Robben e la probabile partenza di Ribéry, a giugno potrebbe lasciare la Baviera anche Rafinha . Ad ammetterlo è stato lo stesso giocatore in un'intervista a una rete tv brasiliana, 'SporTv' .

FIORENTINA, FISSATO IL PREZZO PER EYSSERIC

Dopo la non convocazione di ieri, il prossimo passo sembra la cessione: il rapporto tra Fiorentina ed Eysseric può infatti giungere al termine già a gennaio, dopo un anno e mezzo con poche gioie. L'ex numero 10, secondo quanto riporta 'La Nazione', viene valutato 6 milioni di euro dai viola, i quali potrebbero anche accontentarsi di un prestito con diritto di riscatto. Il francese è sempre più lontano da firenze.

Secondo quanto riporta 'Tuttosport', la Juventus deve fare i conti con una nuova rivale per arrivare ad Aaron Ramsey : si tratta del Real Madrid , che vorrebbe fare affidamento su Gareth Bale per arrivare al centrocampista dell'Arsenal. Ramsey e Bale sono compagni nella nazionale gallese e amici. I bianconeri sembrano comunque avanti e fiduciosi del buon esito dell'operazione, da chiudere a gennaio in prospettiva giugno.