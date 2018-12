Calciomercato gennaio, notizie e trattative: il Flamengo insiste per Gabigol

CELTIC SU CASTAGNE, L'ATALANTA RIFLETTE

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', Timothy Castagne potrebbe lasciare l'Atalanta nel mese di gennaio, anche se rappresenta un rincalzo di lusso per Gasperini, che ad esempio lo ha usato contro la Juventus nell'ultima giornata di Serie A. Il laterale belga è valutato circa 10 milioni di euro. La trattativa potrebbe entrare nel vivo tra qualche giorno. A Bergamo Castagne vorrebbe giocare di più, ma è chiuso da Hateboer e Gosens.

Secondo il 'Corriere dello Sport' il PSG avrebbe pronti ben 80 milioni per convincere De Laurentiis a lasciar partire uno dei pezzi pregiati della rosa a disposizione di Ancelotti: missione alquanto complicata però, vista l'intenzione degli azzurri di tenersi stretti i propri gioielli come Allan. Intanto il Napoli si cautela con l'interessamento crescente per Nicolò Barella.

FLAMENGO, PASSI AVANTI PER GABIGOL

Gabriel Barbosa, in arte Gabigol, potrebbe presto continuare la sua carriera in Brasile. Dopo la stagione terminata da capocannoniere al Santos, il Flamengo è la squadra che vuole accaparrarsi le sue prestazioni per il futuro. Il giocatore rientrerà tecnicamente all'Inter dal prestito, ma potrebbe anche non presentarsi mai a Milano se la trattativa con il Flamengo dovesse chiudersi in tempi brevi. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il club brasiliano ha fatto passi in avanti con l’Inter, ma sta ancora lavorando sull’ingaggio dell’attaccante.

IL TORINO SU LUCAS PIAZON

Secondo quanto riportato da 'Tuttosport', il Torino si è mosso concretamente per Lucas Piazon. L'ex giovane promessa, ancora di proprietà del Chelsea, non trova completamente spazio con Sarri e non è stato mandato in prestito come consuetudine degli ultimi anni. Vuole quindi lasciare Londra per trovare spazio altrove. Il Torino è in continuo contatto con Federico Pastorello e Umberto Riva, agenti del ragazzo. Il Sassuolo e il Cagliari hanno anche mostrato il loro interesse, ma per ora partono in secondo piano. Il giocatore brasiliano non vuole più partire in prestito secco, ma è pronto per tagliare il cordone.