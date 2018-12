Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Genoa, Spinazzola chiesto in prestito

Calciomercato invernale, ultime notizie e trattative del 18 dicembre.

Le ultime notizie su tutte le trattative del calciomercato di gennaio.

TORINO, LJAJIC PUÒ TORNARE

La grave situazione finanziaria che sta attraversando il Besiktas (che ha già detto addio a Pepe) potrebbe dover rinunciare ad Adem Ljajic, acquistato dal Torino in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di 17 presenze ufficiali. La possibilità che il serbo torni in granata esiste, anche se non sarebbe la sua preferita, visto che in Turchia guadagna ben 3 milioni di euro a stagione. Il club di Istanbul non sa se sarà in grado di onorare l'impegno col Torino a cui spetterebbero 6.5 milioni in caso di riscatto.

GENOA, CHIESTO SPINAZZOLA IN PRESTITO

Un infortunio ne ha condizionato tutta questa prima parte di stagione in cui non è mai sceso in campo con la maglia della Juventus, se non con la Primavera: Leonardo Spinazzola ora sta bene ma ha bisogno di mettere in cascina minuti. Secondo 'Il Secolo XIX', il Genoa si sarebbe fatto avanti per il prestito del terzino sinistro che in Liguria si giocherebbe un posto da titolare, cosa che in bianconero è al momento praticamente impossibile.

GENOA, JANDREI AL POSTO DI MARCHETTI

Il Genoa è pronto a cambiare tra i pali: Federico Marchetti non convince e, secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', sarebbe imminente l'arrivo di Jandrei , 25enne estremo difensore in forza alla Chapecoense e già vicino alla Sampdoria in estate. Intanto il presidente Enrico Preziosi conferma Piatek e Kouamé : "A gennaio non partiranno. Ho già avuto un incontro con Prandelli per capire in quali settori del campo intervenire per rinforzare la squadra".

A Boston è in programma un summit tra la dirigenza della Roma e il presidente James Pallotta e si va verso la decisione di confermare, almeno per il momento, Eusebio Di Francesco sulla panchina giallorossa. Una fiducia a tempo, in attesa di vedere il comportamento della squadra nel big match in programma a Torino contro l'inarrestabile Juventus. Resta pur sempre caldo il nome di Paulo Sousa , pronto a subentrare in caso di un repentino cambio di decisione.

SAMPDORIA E QUAGLIARELLA, AVANTI INSIEME

La Sampdoria e Fabio Quagliarella sono a un passo dalla firma sul rinnovo di contratto. Il nuovo accordo sarà valido fino al 2020 e prolunga di un anno quello in essere, in scadenza 30 giugno 2019. L'attaccante di Castellammare, 136 reti in Serie A, a 35 anni è ancora un perno della Sampdoria nonché il miglior marcatore stagionale. Nei prossimi giorni, secondo la 'Gazzetta dello Sport' l'operazione dovrebbe diventare ufficiale: il calciatore dovrebbe percepire più di un milione di euro netto.

MANCHESTER UNITED, OCCHI PUNTATI SU KOULIBALY

Il Manchester United continua la ricerca di un difensore per rinforzare il proprio reparto arretrato. Gli occhi dei 'Red Devils' sarebbero soprattutto su Kalidou Koulibaly , osservato da vicino anche nella partita di Champions League contro il Liverpool ad Anfield. Secondo la 'Gazzetta dello Sport' dall'Inghilterra potrebbe arrivare presto un'offerta da 100 milioni di euro per il centrale senegalese del Napoli .

Lunedì 17 è stata una giornata di incontri che fanno sognare i tifosi della Juventus : Paul Pogba e Paulo Dybala sui social hanno postato diverse foto insieme a un evento a Parigi, mentre nel frattempo la dirigenza bianconera parlava con Mino Raiola. Secondo il 'Daily Mail' si sarebbe parlato anche del centrocampista francese e della sua situazione sempre più difficile a Manchester.

Sfumato definitivamente il rinnovo tra Adrien Rabiot e il Paris Saint-Germain . Il centrocampista francese andrà via a parametro zero a giugno, con la Juventus alla finestra. Ma rimane in piedi la possibilità di lasciare la capitale francese a gennaio. Il direttore sportivo Antero Henrique ha infatti annunciato che il classe 1995 andrà in panchina a tempo indeterminato.

Tra l' Inter e Mauro Icardi c'è ancora distanza per quanto riguarda il rinnovo di contratto. Lo ha annunciato la sua procuratrice e moglie Wanda Nara ai microfoni di Tiki Taka , che ha chiarito il tweet criptico sul "rinnovo" di alcuni giorni fa su un sospetto nuovo contratto in arrivo, ma con lo sponsor tecnico Nike. C'è ancora distanza tra i nerazzurri e il proprio capitano, ma il rinnovo è la priorità per entrambe le parti.