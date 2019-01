Calciomercato gennaio, notizie e trattative: Genoa su Krunic, offerto Lapadula

Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', sta continuando in modo serrato il corteggiamento del Genoa su Rade Krunic. Rifiutata la prima offerta da 6 milioni di euro, il club di Preziosi ha quindi offerto Lapadula all'Empoli. Si attende una risposta, ma il direttore Perinetti non si fermerà nemmeno di fronte ad un altro "no".

Dopo aver praticamente chiuso l'affare che porta a Ramsey, la Juventus ha intenzione di avviare la trattativa per un altro nome 'rumoroso': Jordi Alba. Il laterale spagnolo ha un contratto in scadenza nel 2020, non lo ha ancora rinnovato. Su di lui ci sono anche il Manchester United ed il Manchester City. La Vecchia Signora vorrebbe acquistarlo in estate, senza aspettare che scada il contratto.

L'Inter rilancia subito per Nicolò Barella, dopo la proposta del Chelsea da circa 50 milioni di euro. I nerazzurri vogliono giocarsi la carta delle contropartite tecniche: il Cagliari vuole Alessandro Bastoni (attualmente al Parma ma di proprietà dell'Inter) ed uno tra Gabigol ed Eder, in questo caso per il secondo si dovrebbe trovare un modo per riacquistarlo dallo Jiangsu, sborsando quasi nulla.

Leander Dendoncker è l'ultima idea di Leonardo per il suo Milan. Si aggiunge nella lista della spesa ai nomi di Sensi e Tielemans: uno esclude l'altro, visto che serve solo un rinforzo in quella zona di campo. Il centrocampista belga non sta trovando spazio nel Wolverhampton, dopo le grandi aspettative estive. Dendoncker ha espresso la volontà di andare a giocare altrove, anche in prestito con diritto di riscatto.